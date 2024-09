Les PME à l'origine de 65,3 % de la valeur québécoise des exportations internationales de biens

MONTRÉAL, le 18 sept. 2024 /CNW/ - Les PME québécoises sont de véritables modèles en matière d'exportation. C'est ce que dévoile une nouvelle étude économique1 commandée par Commerce International Québec. Générant 65,3 % de la valeur des exportations internationales de biens au Québec, soit plus de 83,5 G$ en 2022, les PME sont au cœur de notre économie alors qu'elles représentent aussi la quasi-totalité des entreprises exportatrices québécoises (98,7 %). Pourtant, elles peuvent faire encore mieux.

Multiplier la valeur des exportations en diversifiant ses partenaires d'exportation

Bien que les PME excellent en matière d'exportation, l'étude révèle qu'une partie de leur potentiel est pourtant toujours sous-exploité. L'étude démontre qu'elles auraient avantage à diversifier leurs marchés d'exportation, puisqu'un seul nouveau marché peut permettre d'augmenter significativement la valeur moyenne des exportations d'une entreprise, allant jusqu'à la quintupler.

Malgré ce potentiel immense, 71,8 % des entreprises exportatrices québécoises exportent vers un seul pays, une proportion en hausse par rapport à 2013 (66,9 %). Alors que plusieurs souhaitent aussi exporter ou développer de nouveaux marchés, elles sont nombreuses à noter des obstacles importants, limitant leurs opportunités. Les entreprises sondées relèvent notamment :

Des problèmes de connaissance des marchés (80,6 %)

Des difficultés à trouver les ressources financières ou les liquidités pour le développement de nouveaux marchés (76,9 %)

Des obstacles logistiques (76,2 %)

__________________________ 1 L'étude économique commandée par Commerce International Québec a été réalisée par la firme Aviseo.

Les ORPEX, des alliés pour accéder plus facilement aux marchés étrangers

Pour pallier les défis rencontrés par les entreprises québécoises, Commerce International Québec et les organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX) accompagnent les entreprises dans leurs démarches et facilitent leur accès aux marchés étrangers. Selon une enquête réalisée auprès des entreprises accompagnées par les ORPEX, plus de 75 % considèrent que les services offerts ont permis de réduire l'intensité de leurs obstacles à l'exportation. On note aussi que 82 % des entreprises qui n'exportaient pas avant d'être accompagnées par un ORPEX ont réussi une première démarche d'exportation.

Les ORPEX représentent une solution efficace pour réduire les coûts d'entrée sur les marchés étrangers et accroître le nombre d'entreprises exportatrices, en plus de permettre à plus d'entreprises de profiter de l'ensemble des bénéfices liés à l'exportation.

Créer davantage de valeur au Québec

En réduisant l'intensité des obstacles, les ORPEX ont permis à plus de 50 % des entreprises accompagnées d'augmenter leurs ventes à l'extérieur du Québec au bénéfice de leur chiffre d'affaires. Grâce à cela, non seulement les PME participent à créer davantage de valeur ici, elles jouent également un rôle central dans la réduction du déficit commercial du Québec, en plus d'être à l'origine de 86,5 % des emplois selon les plus récentes données.

Les exportations sont d'autant plus importantes qu'elles offrent de nombreux bénéfices économiques. Parmi ceux-ci :

Les entreprises exportatrices investissent davantage en recherche et développement puisque la participation au marché de l'exportation augmente le retour sur investissement.

L'exportation augmente la probabilité de survie des entreprises grâce à la diversification des risques.

L'exportation et la multiplication des marchés contribuent significativement à la croissance économique.

La croissance de la productivité est plus grande dans les entreprises qui exportent.

Le niveau d'emploi augmente plus rapidement dans les entreprises exportatrices.

Citation

« Engagé face à la promotion des exportations, notre réseau d'ORPEX est plus que jamais au cœur des initiatives structurantes de développement économique du Québec. L'étude démontre l'ampleur du travail réalisé par les ORPEX alors qu'ils se positionnent comme un véhicule particulièrement efficace pour soutenir les PME de partout au Québec dans leurs efforts d'exportation, contribuant à augmenter leur chiffre d'affaires et leur profitabilité et participant au passage au dynamisme économique du Québec. »

- Nadine Brassard, Présidente de Commerce International Québec

À propos de Commerce International Québec

Commerce International Québec assure le leadership et le développement des exportations dans toutes les régions du Québec par l'entremise de ses membres, les 20 organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX). Commerce International Québec regroupe 20 équipes de professionnels spécialisés à l'international et entièrement dédiés à l'accompagnement des 10 000 PME québécoises exportatrices partout au Québec. www.ciquebec.ca

SOURCE Commerce International Québec

Pour tout renseignement: Jessica Rousseau, TACT, Cellulaire : 438-396-8288, [email protected]