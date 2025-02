Imposition de tarifs douaniers de 25 % - Commerce International Québec lance Opération Prospérité Québec pour soutenir les PME exportatrices

MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - La menace de tarifs douaniers de 25 % sur les produits canadiens que laisse planer l'administration Trump crée un climat de grande incertitude pour les PME québécoises exportatrices. Dans ce contexte, Commerce International Québec (CIQuébec), le réseau regroupant les organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX) des 17 régions administratives, est fier de lancer « Opération Prospérité Québec », une initiative qui vise à offrir des solutions stratégiques concrètes pour accompagner les entreprises désireuses de diversifier leurs marchés, tant au Canada qu'à l'international pour faire face à cette période de turbulences.

En plus de mettre en commun les solutions et initiatives d'exportateurs et partenaires partout au Québec, Opération Prospérité Québec se veut un point de chute pour aider les PME à naviguer dans ce contexte difficile. La page d'information suivante a été lancée aujourd'hui et permet de diriger les entreprises vers des ressources locales expérimentées qui pourront les aider à trouver des solutions à court, moyen et long terme pour faire face aux tarifs douaniers potentiels. La page propose aussi des conseils et offre des détails sur le soutien que peuvent offrir les ORPEX.

Être préparé : la clé d'une diversification de marché réussie

Bien que la diversification des marchés soit une priorité pour de nombreuses entreprises, la mise en œuvre concrète demeure complexe. Les organisations doivent relever divers défis, notamment la sélection des marchés à prioriser, l'adaptation de la logistique de transport, l'élaboration d'une stratégie de commercialisation pertinente et la recherche de financements adéquats. Pour y arriver, les ORPEX peuvent apporter conseils et outils aux entreprises.

Commerce International Québec recommande également la réactivation de deux programmes gouvernementaux afin de favoriser un soutien optimal aux entreprises dans ce contexte délicat :

Réactivation du programme CanExport, une initiative du gouvernement du Canada conçue expressément pour diversifier les marchés à l'international.



Réactivation du programme PSCE, une initiative du gouvernement du Québec visant non seulement à soutenir la diversification des marchés à l'international, mais aussi à favoriser le développement du commerce interprovincial au Canada .

Les ORPEX : une solution efficace, à portée de main

Experts locaux, les ORPEX viennent en aide aux entreprises de partout au Québec depuis plus de 25 ans en offrant des services de proximité pour faciliter les démarches de développement de marchés à l'international. Dans le cadre de la menace tarifaire, Commerce International Québec et les ORPEX sont à l'œuvre pour aider les entreprises à restructurer, adapter ou diversifier leurs exportations. Rappelons que 71,8 % des entreprises exportatrices québécoises exportent vers un marché seulement et que 72,9 % des exportations internationales de biens sont à destination des États-Unis.

Selon une récente étude commandée par CIQuébec, plus des trois quarts des entreprises sondées considèrent que les services offerts par les ORPEX ont permis de réduire l'intensité de leurs obstacles à l'exportation, agissant particulièrement sur leurs problèmes de connaissances de marché.

Une approche sur mesure

Que l'entreprise débute à l'international ou qu'elle soit déjà bien établie sur les marchés d'exportation, elle peut bénéficier de conseils d'experts et d'un soutien pour ses démarches de diversification hors Québec ou pour mettre en place des mesures permettant de limiter l'impact de cette menace tarifaire. Le réseau des ORPEX dispose des compétences nécessaires pour offrir un accompagnement sur mesure, notamment grâce à une panoplie de services qui comprend entre autres :

Plan de commercialisation à l'international ;

Services-conseils ;

Diagnostics à l'exportation ;

Formations ;

Missions commerciales ;

Et plus encore.

Citation

« Avec près des trois quarts des exportations internationales de biens à destination des États-Unis, la diversification de nos marchés d'exportation s'impose, mais une adaptation à cette possible nouvelle réalité est aussi primordiale. Avec l'Opération Prospérité Québec, nous sommes fiers de donner aux PME québécoises les outils pour assurer leur résilience dans une approche locale et personnalisée. Nos experts sont sur le terrain afin non seulement d'assurer la survie de nos entreprises, mais aussi pour qu'elles poursuivent leur croissance. En développant un seul nouveau marché, une entreprise peut augmenter la valeur moyenne de ses exportations, allant jusqu'à la quintupler. Un rappel de l'importance du travail des ORPEX auprès de nos entreprises d'ici. »

-Nadine Brassard, présidente, Commerce International Québec

À propos de Commerce International Québec

Commerce International Québec assure le leadership et le développement des exportations dans toutes les régions du Québec par l'entremise de ses membres, les 20 organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX). Commerce International Québec regroupe 20 équipes de professionnels spécialisés à l'international et entièrement dédiés à l'accompagnement des 10 000 PME québécoises exportatrices partout au Québec. www.ciquebec.ca

SOURCE Commerce International Québec

Pour tout renseignement : Jessica Rousseau, TACT, 438-396-8288, [email protected]