Les Prix du lieutenant-gouverneur pour réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien de 2019 reconnaissent l'excellence en matière de conservation du patrimoine en Ontario

Les prix, qui en sont maintenant à leur 14 e édition annuelle, englobent un large éventail de réalisations uniques et fascinantes en matière de conservation du patrimoine de l'Ontario. Les lauréats incluent un individu exceptionnel, deux collectivités, trois groupes d'élèves, trois jeunes leaders du patrimoine, six bénévoles à vie dévoués et dix projets relatifs au patrimoine.

Chaque lauréat a aidé les Ontariens à découvrir le patrimoine de façons nouvelles et profondes qui témoignent de la diversité et du caractère dynamique de celui-ci. Parmi les exemples, mentionnons le projet Home Made Visible (qui a permis de recueillir des vidéos domestiques auprès d'Autochtones et de collectivités historiquement marginalisées, de les numériser et de les transmettre à Toronto et dans tout le Canada), un palais de justice patrimonial à Thunder Bay qui a été converti en un hôtel-boutique, la reconstruction des serres au lieu historique national du Canada Parkwood d'Oshawa pour en faire une attraction touristique et un espace pour apprendre, et une nouvelle exposition de musée permanente axée sur les Autochtones dans le comté de Bruce qui a attiré plus de 20 000 visiteurs au cours de sa première année.

Le Prix Thomas Symons pour l'engagement en faveur de la conservation a été remis pour la première fois cette année à Rick Hill pour rendre hommage à son exceptionnel dévouement de toute une vie pour favoriser une compréhension et une exploration plus profondes de la vision du monde et des connaissances traditionnelles des Haudenosaunee au sein de la collectivité Six Nations of the Grand River et de façon plus générale. Ce nouveau prix reconnaît les individus qui, dans le cadre de leur carrière professionnelle, ont contribué de façon exceptionnelle à la conservation.

Parmi les lauréats de cette année figurent également trois jeunes leaders exceptionnels en matière de conservation du patrimoine : Ashley Harper d'Ottawa, Deon Singh de Brampton et Grace Gong de Mississauga. Chacun d'eux a reçu une bourse d'une valeur de 3 500 $ pour leurs études postsecondaires dans le cadre du programme Jeunes leaders du patrimoine, lequel est commandité par Canada Vie.

« Nous sommes inspirés par le leadership et les contributions des jeunes lauréats de cette année qui travaillent à la conservation du patrimoine de l'Ontario. Nous les célébrons, ainsi que tous les jeunes Ontariens qui sont déterminés à améliorer le bien-être de nos collectivités, a affirmé Debbie Down, directrice, Relations communautaires, Canada Vie. Canada Vie croit que, en plus d'aider à bâtir la prochaine génération de leaders, ces efforts en matière de conservation aident nos collectivités à se réaliser pleinement. »

« Ces lauréats ont tous fait preuve d'un profond dévouement envers la conservation du patrimoine de l'Ontario, a précisé l'honorable Elizabeth Dowdeswell. Nous vous remercions de vos contributions à la protection de notre passé et à la détermination de notre future commun. »

« La Fiducie du patrimoine ontarien est fière de se joindre à la lieutenante-gouverneure de l'Ontario pour rendre hommage à ces personnes, organismes et collectivités remarquables pour leurs réalisations exceptionnelles dans le domaine de la conservation, a déclaré Harvey McCue, président du conseil d'administration de la Fiducie. Ces réalisations perdureront de nombreuses années et laisseront une marque positive sur la province. »

Les Prix du lieutenant-gouverneur pour réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien sont décernés par un jury tous les ans et administrés par la Fiducie du patrimoine ontarien afin de récompenser les réalisations exceptionnelles en matière de conservation du patrimoine. Les prix s'inscrivent dans les célébrations annuelles de la Fiducie au cours de la Semaine du patrimoine.

