La plus haute distinction accordée pour des travaux de recherche révolutionnaires visant à améliorer la sécurité environnementale partout dans le monde

OTTAWA, ON, le 6 nov. 2024 /CNW/ - La recherche en sciences et en génie est essentielle à l'avancement de la société; elle permet de s'attaquer aux défis qui se posent dans le monde, pour le bienêtre de l'humanité et de la planète. Année après année, les talents en recherche au Canada sont à l'origine de percées scientifiques et d'innovations technologiques, contribuent à protéger l'environnement et, par le fait même, à améliorer la qualité de vie de la population canadienne et répondent aux priorités de recherche pressantes du pays et du monde.

Aujourd'hui, Alejandro Adem, président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), a annoncé les lauréates et lauréats des prix du CRSNG de 2024. Cette année, 18 scientifiques et ingénieures et ingénieurs canadiens de premier plan et 13 de leurs partenaires du secteur privé ont été récompensés pour leurs travaux et leurs contributions remarquables à la recherche et à la formation dans un éventail de domaines. Qu'il s'agisse de politique climatique internationale, de technologies de tissus artificiels qui promettent de révolutionner la médecine de précision ou encore d'avancées extraordinaires dans les technologies durables, l'incidence et les retombées de leurs travaux sont indéniables.

Kerry Rowe, éminent chercheur canadien en génie civil, reçoit la plus haute distinction décernée au Canada en science, la Médaille d'or Gerhard-Herzberg en sciences et en génie du Canada, qui est assortie d'une subvention pouvant atteindre un million de dollars. Ses travaux d'avant-garde fournissent des outils indispensables qui aideront les générations à venir à protéger l'environnement et ont révolutionné les pratiques de gestion des déchets dans le monde.

Scientifique de l'environnement parmi les plus éminents au monde, John Smol reçoit le Prix Donna-Strickland du CRSNG soulignant les retombées sociales de la recherche en sciences naturelles et en génie. Ses travaux novateurs en paléolimnologie ont eu une profonde incidence sur notre compréhension des changements environnementaux et climatiques.

Milica Radisic, scientifique et innovatrice de renommée mondiale, se voit décerner le Prix John-C.-Polanyi du CRSNG en reconnaissance de ses percées dans la technologie des organes sur puce et de sa contribution à l'ingénierie des tissus cardiaques. Ses travaux promettent d'améliorer la médecine personnalisée et de simplifier la mise au point de médicaments, en offrant des plateformes sures et fiables pour tester les nouveaux traitements.

Le Prix Brockhouse du Canada pour la recherche interdisciplinaire en sciences et en génie est décerné à David Wishart et Russell Greiner. En intégrant chimie, biochimie et informatique de pointe, le duo continue d'infléchir le cours de la recherche scientifique et d'ouvrir la voie à de nombreuses applications pratiques.

Les bourses Arthur-B.-McDonald sont décernées à six chercheuses universitaires en début de carrière en sciences naturelles et en génie. Elles les aideront à renforcer leur capacité de recherche pour qu'elles deviennent des cheffes de file dans leur domaine et inspirent d'autres personnes.

Le CRSNG a aussi souligné quatre collaborations exemplaires en décernant des Prix Synergie pour l'innovation, qui reconnaissent la valeur des partenariats de recherche entre des organismes et des universités ou des collèges.

Citations

« Félicitations aux lauréates et lauréats des prix du CRSNG de cette année pour leur extraordinaire contribution à la science, au génie et à la société dans son ensemble. Notre gouvernement est fier de soutenir des personnes aussi talentueuses dont les travaux de recherche novateurs sont à l'origine d'avancées dans des domaines tels que la durabilité environnementale, la santé et les technologies de pointe. Leurs réalisations renforcent le leadership du Canada en recherche et développement, mais ouvrent également la voie à un avenir meilleur pour toutes et tous. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Les prix du CRSNG soulignent des avancées extraordinaires qui révolutionnent la recherche, stimulent l'innovation et améliorent notre vie quotidienne. En rendant hommage à ces brillants talents, nous soulignons l'incidence profonde qu'ils ont sur le monde ainsi que l'œuvre d'excellence du Canada en matière de recherche. Félicitations aux lauréates et lauréats de cette année; votre dévouement, votre passion, votre talent et votre expertise ont donné lieu à des percées qui pousseront les futures générations de chercheuses et chercheurs à poursuivre ce travail pendant de longues années. »

Alejandro Adem, MSRC, président du CRSNG

« C'est un grand honneur pour moi de figurer aux côtés des personnes exceptionnelles qui se sont vu décerner la Médaille d'or Gerhard-Herzberg du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada. Je n'aurais jamais pu recevoir ce prix sans le soutien formidable de mes collègues, étudiantes et étudiants et partenaires partout dans le monde qui ont contribué à mes travaux. Je tiens aussi à remercier chaleureusement le gouvernement du Canada d'avoir financé, par l'intermédiaire de la Fondation canadienne pour l'innovation, l'équipement du laboratoire le plus moderne au monde dans le domaine, à la Queen's University. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au CRSNG et à nos partenaires du secteur pour leur appui à la recherche qui contribue à protéger les populations et les écosystèmes des sept continents, de l'Arctique à l'Antarctique, en permettant le confinement durable des déchets solides et des liquides dont la fuite affecterait considérablement la santé humaine et l'environnement. »

Kerry Rowe, professeur à la Queen's University

Quelques faits

La Médaille d'or Gerhard-Herzberg, nommée en l'honneur de Gerhard Herzberg , lauréat canadien d'un prix Nobel, est la plus haute distinction décernée par le CRSNG. Elle est assortie d'une subvention de recherche dont la valeur peut atteindre un million de dollars sur cinq ans.

, lauréat canadien d'un prix Nobel, est la plus haute distinction décernée par le CRSNG. Elle est assortie d'une subvention de recherche dont la valeur peut atteindre un million de dollars sur cinq ans. Cette année, dans le cadre de la cérémonie de remise des prix, 31 lauréates et lauréats (18 chercheuses et chercheurs et 13 partenaires du secteur privé) recevront 6 prix du CRSNG, d'une valeur totale de 4,05 millions de dollars.

Chaque année, le CRSNG célèbre les chercheuses et chercheurs d'universités et de collèges canadiens dont les travaux témoignent d'un talent exceptionnel et d'un désir d'innovation.

Lien connexe

Liste complète et profils des lauréates et lauréats des prix du CRSNG de cette année

Restez branchés

Suivez le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada dans les médias sociaux.

X : @CRSNG_NSERC ; Facebook : @crsngcanada ; Instagram : @nserc_crsng ; YouTube : CRSNGTube ; et LinkedIn : Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC)

SOURCE Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

Renseignements : Relations avec les médias, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, [email protected]