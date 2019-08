Les prix des services de communications affichent une tendance à la baisse en 2018

OTTAWA et GATINEAU, QC, le 8 août 2019 /CNW/ - Selon le volet du Rapport de surveillance des communications du CRTC publié aujourd'hui qui porte sur les prix des services de communication, le prix de la plupart des services de communications a diminué en 2018. En effet, les prix mensuels observés à l'échelle du pays pour les services sans fil, Internet, de télévision et de téléphonie résidentielle (combinés) en 2018 étaient en moyenne de 11 % inférieurs à ceux observés en 2016.

La réduction de prix la plus marquée a été constatée sur le marché des services sans fil mobiles. Selon l'analyse des quatre forfaits mobiles présentée dans le rapport du CRTC, les prix ont baissé en moyenne de 28 % de 2016 à 2018, la baisse la plus prononcée étant pour les services d'au moins cinq gigaoctets (Go) de données. Par exemple, le prix mensuel moyen d'un service mobile comprenant un nombre illimité d'appels et de messages textes, ainsi que cinq Go de données a chuté de pas moins de 35 % en 2018, passant de 78,36 $ en 2016 à 51,05 $ en 2018.

Pour ce qui est des vitesses cibles de services à large bande du CRTC de 50 mégabits par secondes (Mb/s) pour les téléchargements et de 10 Mb/s pour les téléversements, le prix mensuel moyen déclaré a reculé de 3,2 %, passant de 82,05 $ en 2016 à 79,40 $ en 2018.

Toujours selon le Rapport de surveillance des communications, le prix moyen des forfaits de télévision de base a diminué de 8 %, passant de 27,64 $ en 2016 à 25,55 $ en 2018.

Même si les prix sont en baisse, l'intérêt des Canadiens pour les appareils mobiles de dernier cri et les forfaits offrant plus de données et des services à large bande plus rapides contribuent à l'augmentation générale des factures pour leurs services de communications. De plus, les prix facturés aux Canadiens varient selon différents facteurs, comme la région et le fournisseur de services.

Pour en savoir plus, veuillez consulter les publications sur les prix et les dépenses du CRTC ou le portail de données ouvertes.

Citation

« Selon les dernières données sur les prix, la tendance est positive pour les consommateurs qui ont manifesté certaines inquiétudes au sujet du prix des services de communications. Il convient de souligner que nous avons pris des mesures pour répondre à certaines de ces préoccupations et que nous planifions consulter les Canadiens et examiner de nouvelles façons d'améliorer la disponibilité et l'abordabilité des services, entre autres dans le cadre de l'examen des services sans fil mobiles actuel. »

- Ian Scott, président et premier dirigeant du CRTC

Faits en bref

Le Rapport de surveillance des communications 2019 dresse un portrait complet de l'industrie canadienne des communications. Le rapport contient des données et des renseignements divers tels que les nouvelles tendances et les nouveaux enjeux. Les rapports sur les dépenses et les prix sont maintenant accessibles, tandis que les rapports sur la télécommunication et la radiodiffusion devraient paraître à l'automne.

Les rapports du CRTC sur les dépenses et les prix rendent compte des tendances et des moyennes rapportées par l'industrie des télécommunications.

Dans le cadre de son examen des services sans fil mobiles, le CRTC veut s'assurer que la concurrence sur le marché offre un choix de services abordables et novateurs. En outre, toutes les parties sont invitées à présenter des observations additionnelles au Conseil d'ici le 23 octobre 2019.

Le Conseil tiendra une audience publique sur l'examen des services sans fil mobiles dès le 13 janvier 2020.

