Les Prix de l'innovation automobile 2020 présentés par le Salon de l'auto de Toronto seront annoncés par l'Association des Journalistes Automobile du Canada

Les gagnants seront annoncés le mardi 29 octobre à Ajax en Ontario.

AJAX, ON, le 25 oct. 2019 /CNW/ - Grâce à une toute nouvelle formule, l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) annoncera les gagnants des Prix de l'innovation automobile 2020 présentés par le Salon de l'automobile de Toronto le mardi, 29 octobre au Centre des congrès d'Ajax à Ajax, en Ontario.

Les technologies ont été sélectionnées par les membres de l'AJAC et les finalistes ont été sélectionnés pour les trois catégories : Meilleure nouvelle technologie verte, Meilleure nouvelle technologie de sécurité et Meilleure innovation technique. Chacun des constructeurs sélectionnés présentera sa technologie devant un panel composé de sept juges incluant certains des journalistes les plus reconnus et respectés au Canada qui couvrent régulièrement les technologies automobiles.

Les finalistes des Prix de l'innovation automobile 2020 sont :

Meilleure nouvelle technologie de sécurité

Cadillac - Système de vision nocturne

Chevrolet - Système « Buckle to Drive »

Hyundai - Moniteur d'angle mort

Meilleure innovation technique

FCA - Surveillance de l'angle mort avec détecteur de remorque

General Motors - Système de remorque transparente

Cadillac - Système « Super Cruise » avec mises à jour

Hyundai - Assistance intelligente de stationnement à distance (RSPA)

Meilleure nouvelle technologie verte

Porsche - Structure de chargement de 800 volts du Taycan

Hyundai - Freinage regénératif intelligent

Mitsubishi Motors - Charge rapide du Outlander PHEV

Pour la première fois, les Prix de l'innovation automobile présentés par le Salon de l'auto de Toronto de l'AJAC seront remis lors du Festival des essais. La cérémonie se déroulera le mardi 29 octobre à 18 h 30 au Centre des congrès d'Ajax situé au 550 Beck Crescent in Ajax, Ontario.

« Les Prix de l'innovation célèbrent les progrès en matière de sécurité, d'énergies propres et de technologie et cette célébration est désormais plus intéressante que jamais, » explique Jim Kerr, directeur du programme des Prix de l'innovation des l'AJAC. « Nous profitons pleinement de cette opportunité de souligner les nouveaux produits automobiles les plus innovants qui sont offerts aux conducteurs canadiens. »

À PROPOS DE L'AJAC

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes, de rédacteurs et de photographes professionnels de même que des membres affaires dont le travail se concentre sur l'industrie de l'automobile canadienne. Nos objectifs collectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le domaine du journalisme automobile au Canada. Cela est rendu possible grâce au travail de nos membres, aux évènements de conduite annuels de l'AJAC, et aux programmes de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), des Prix de la Voiture verte canadienne de l'année, des Prix de l'Innovation et de l'ÉcoRandonnée.

À propos du Salon international canadien de l'auto

Grâce à sa superficie de 650 000 pieds carrés réservée aux exposants, aux présentations et aux divertissements au Palais des congrès du Toronto métropolitain, le Salon international de l'automobile du Canada est non seulement le plus grand salon automobile au Canada, mais aussi le plus important en son genre. L'évènement est un chef de file en matière de technologie, de style de vie et de tout ce qui a trait à l'automobile avec plus de 1 000 voitures, camions, véhicules utilitaires, concepts, véhicules exotiques, « muscle cars », véhicules électriques et autonomes exposés.

SOURCE Association des Journalistes Automobile du Canada

Renseignements: Les médias sont invités et encouragés à s'enregistrer à l'avance afin d'assister à la cérémonie de remise des prix. Pour plus d'information, veuillez contacter : Cindy Hawryluk, administratrice, AJAC, cindy@ajac.ca, 905-978-7239; Mark Richardson, président, AJAC, president@ajac.ca, 289-691-3007; Stephanie Wallcraft, vice-présidente, AJAC, stephaniewallcraft@gmail.com, 416-888-3762

