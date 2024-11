SAINTE-JULIE, QC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Le Groupe Export agroalimentaire ouvre officiellement la période de mise en candidature pour les Prix Alizés 2025, présentés par FAC. Les prix, accessibles à toutes les entreprises agroalimentaires canadiennes, seront remis le 29 avril 2025 au Locomotive Hall du SteamWhistle, en marge du SIAL Canada.

Nouveauté cette année, le jury récompensera aussi une entreprise pour son excellent développement de marchés au Canada, hors de sa province. « Le Groupe Export soutient les entreprises exportatrices québécoises dans leur expansion à l'international et les accompagne également dans leur développement de machés hors province. C'était donc tout naturel pour l'association de créer le nouveau Prix Marché canadien, en partenariat avec Banque Nationale. » précise Martin Lavoie, président-directeur général au Groupe Export. « Ce prix, remis devant un public constitué de nombreux acheteurs, permettra certainement aux entreprises finalistes de se propulser vers de nouveaux marchés. »

De surcroît, le Groupe Export a pris la décision d'alléger le cahier de candidature, pour faciliter l'expérience des entreprises agroalimentaires exportatrices lors du dépôt de leur candidature. Le nouveau format web du formulaire simplifiera également le processus de soumission des candidatures. Les lauréats seront choisis par un jury de renom spécialisé dans le secteur de l'exportation agroalimentaire. Une entreprise peut concourir dans deux des quatre catégories de prix suivantes :

PME Fonds de solidarité FTQ - Prix remis à une entreprise, qui affiche un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de dollars, ayant accompli des exploits notables en exportation internationale dans les dernières années. Grande entreprise FAC - Prix remis à une grande entreprise, qui affiche un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de dollars et dont la stratégie ainsi que les succès en exportation internationale lui ont permis de bien se positionner sur les marchés hors Canada .

Nouveau* Prix Marché canadien Banque Nationale - Prix remis à une entreprise dont la stratégie de développement de marchés hors de sa province s'avère exemplaire. Son chiffre d'affaires dépasse 1 million de dollars.

Stratégie d'exportation innovante Inno-centre - Prix remis à une entreprise agroalimentaire canadienne ayant mis de l'avant des stratégies d'exportation innovantes en plus d'intégrer les notions de développement durable et de gestion des GES dans ses opérations.

Louis Turcotte, vice-président national, Financement corporatif et comptes d'envergure chez FAC, ajoute que « les entreprises agroalimentaires d'un océan à l'autre sont invitées à soumettre leur candidature aux Prix Alizés. Tous les membres du jury se réjouissent à l'idée d'examiner les candidatures et de mettre en avant celles qui se distinguent par leurs stratégies et leurs approches novatrices de mise en marché. »

Cette année, le jury portera une attention particulière aux actions de développement durable et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des entreprises candidates pour suivre la tendance internationale. En effet, « les donneurs d'ordre et les acheteurs accordent désormais une grande importance aux initiatives ESG des entreprises agroalimentaires. » rajoute Eric Waterman, vice-président agroalimentaire d'Inno-centre.

Les exportateurs agroalimentaires canadiens sont invités à se rendre sur lesprixalizesawards.ca pour soumettre leur candidature. La période de mise en candidature se terminera le 21 février 2025 à 17 h.

Le Groupe Export tient à remercier FAC, présentateur des Prix Alizés, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Inno-centre, le Fonds de solidarité FTQ, la Banque Nationale, Exportation et développement Canada (EDC), L'actualité ALIMENTAIRE, Agro Québec et SIAL Canada pour leur soutien dans la réussite des Prix Alizés et de la soirée du même nom.

À propos du Groupe Export agroalimentaire

Avec plus de 450 membres, le Groupe Export agroalimentaire propose une offre de services variés pour accompagner les entreprises agroalimentaires exportatrices québécoises et leur faciliter l'accès aux marchés canadiens et internationaux. Initiateur des Prix Alizés et du Sommet de l'exportation agroalimentaire, ainsi que l'un des actionnaires du SIAL Canada, l'association figure comme un acteur clé au sein de l'industrie.

