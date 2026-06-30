Les Prix AEPC 2026 célèbrent l'excellence, l'innovation et l'engagement au sein des établissements privés conventionnés

MONTRÉAL, le 30 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion de son événement annuel tenu les 11 et 12 juin derniers au Manoir Saint-Sauveur, l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) a remis ses traditionnels Prix AEPC visant à souligner l'excellence des initiatives et l'engagement exceptionnel des personnes qui contribuent, chaque jour, à améliorer les soins et les services offerts à la population québécoise. Les distinctions ont été décernées dans les catégories « Excellence en soins et services », « Engagement » et « Méritas Clémence-Boucher ».

« Les candidatures reçues cette année illustrent toute la richesse de l'expertise développée au sein de nos établissements. Derrière chacun des projets présentés se trouvent des équipes passionnées qui repoussent les limites afin d'offrir des soins toujours plus humains, sécuritaires et adaptés aux besoins des personnes qu'elles accompagnent. Les Prix AEPC sont l'occasion de reconnaître cette contribution exceptionnelle et de faire rayonner des initiatives qui méritent d'être connues et partagées », a déclaré Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC.

Les lauréats 2026

Le Prix AEPC - Excellence en soins et services a été décerné au Groupe Roy Santé pour son programme Transformer les soins de plaies en CHSLD : un modèle structurant intégrant l'innovation clinique et l'humanisation des soins. Ce projet propose une approche novatrice qui conjugue l'excellence clinique, les pratiques fondées sur les données probantes et l'amélioration continue des soins. Une mention d'honneur a également été remise cette année à l'Hôpital de réadaptation Villa-Medica pour son projet de confection d'orthèses personnalisées par impression 3D, démontrant le potentiel des nouvelles technologies au bénéfice des patients.

Le Prix AEPC - Engagement a été attribué à Mme Joanne Larose, présidente du comité des usagers du CHSLD Providence-Saint-Joseph. Par son parcours exceptionnel empreint d'écoute, de bienveillance et d'humanisme, elle incarne les valeurs d'engagement et de respect qui animent les établissements membres de l'Association. Véritable pilier du comité des usagers, Mme Larose en a assuré la pérennité et le rayonnement au fil des années. Son leadership a permis de transformer la relation avec la direction en un véritable partenariat fondé sur la confiance, favorisant une collaboration soutenue avec l'ensemble des gestionnaires de l'établissement.

Le Méritas Clémence-Boucher a été remis au Centre d'hébergement St-François Inc., à Chicoutimi, pour son programme Chut... Je dors!, une initiative structurée visant à favoriser un sommeil réparateur chez les résidents grâce à des pratiques innovantes et à l'utilisation d'outils technologiques adaptés. La mise en place de ce programme a généré des retombées positives autant pour les résidents que pour le personnel de l'établissement. Alors que les routines institutionnelles privilégient souvent l'efficacité opérationnelle au détriment du repos, « Chut… Je dors! » renverse cette logique en plaçant le sommeil comme un besoin clinique prioritaire, au même titre que la douleur, la nutrition ou la sécurité.

Faire rayonner les meilleures pratiques

Au-delà de la reconnaissance des lauréats, les Prix AEPC visent à mettre en valeur les nombreuses initiatives développées dans les établissements privés conventionnés et à favoriser le partage des meilleures pratiques à l'échelle du réseau. La diversité et la qualité des projets présentés démontrent que l'innovation, l'amélioration continue et l'engagement envers les résidents et les patients sont au cœur des actions menées quotidiennement par les équipes.

L'AEPC félicite chaleureusement l'ensemble des candidats et remercie toutes les personnes qui, par leur créativité, leur expertise et leur dévouement, contribuent à faire évoluer les soins et les services offerts aux Québécoises et aux Québécois par les établissements privés conventionnés.

À propos de l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe des propriétaires-gestionnaires qui gèrent 66 établissements offrant un milieu de vie, de soins et de proximité de qualité supérieure. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de 26 % de la clientèle des aînés en hébergement de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD, des soins de santé communautaire de première ligne pour le volet CLSC et des soins médicaux et spécialisés de réadaptation pour le volet hôpitaux de réadaptation.

SOURCE Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Renseignements : Guy Therrien, 438 405-4884, [email protected]