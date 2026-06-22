Événement annuel de l'AEPC à Saint-Sauveur : des échanges stratégiques et une nouvelle présidence pour porter les enjeux des différents établissements

MONTRÉAL, le 22 juin 2026 /CNW/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) a tenu, les 11 et 12 juin derniers, son événement annuel au Manoir Saint-Sauveur, dans les Laurentides. L'événement a permis aux participants d'échanger sur les défis et les perspectives du secteur, notamment en matière d'intelligence artificielle, tout en mettant en lumière les initiatives et réalisations des établissements privés conventionnés.

Nouvelle présidence du conseil d'administration

L'assemblée générale annuelle de l'Association s'est tenue le 12 juin. À cette occasion, les membres ont procédé à l'élection du conseil d'administration pour l'année 2026-2027.

À l'issue de cette élection, M. Sylvain Lemieux, président et chef de la direction du Groupe Sedna, a été nommé président du conseil d'administration. MM. Paul Arbec (Groupe Santé Arbec), David Simonetta (VIGI Santé) et Daniel Leclair (Groupe Age3) font leur entrée au conseil d'administration.

Dans un contexte où les besoins des aînés et des personnes vulnérables continuent d'évoluer, les établissements privés conventionnés jouent un rôle essentiel. Le nouveau président du conseil d'administration de l'AEPC souhaite poursuivre le travail de collaboration entrepris au cours des dernières années avec l'ensemble des partenaires, afin de contribuer au développement d'un réseau de soins et d'hébergement performant, humain et durable.

Conseil d'administration 2026-2027 :

Sylvain Lemieux (Groupe Santé Sedna), président

Stéphane Roy (Groupe Roy Santé), vice-président ;

Nadine Comeau (CHSLD de la Côte Boisée), trésorière ;

Paul Arbec (Groupe Santé Arbec), administrateur;

Karine Bien-Aimé (Résidence Sorel-Tracy), administratrice ;

Anne-Marie Côté (Résidence Berthiaume-Du Tremblay), administratrice ;

Sr Martine Côté (Hôpital de réadaptation Marie Clarac), administratrice;

Daniel Leclair (Groupe Age3), administrateur;

David Simonetta (VIGI Santé), administrateur

« Je tiens à remercier sincèrement M. Frédéric Dumas et Mme Chantal Bernatchez pour leur contribution à la gouvernance de l'Association. Leur expertise, leur dévouement et leur engagement profond envers la mission de l'AEPC et des établissements privés conventionnés ont grandement contribué à l'avancement de nos dossiers et à la défense des intérêts de l'ensemble des membres », a ajouté M. Lemieux.

Prix AEPC

L'événement annuel fut l'occasion de mettre de l'avant l'expertise de terrain développée par le personnel des établissements de l'AEPC. Les prix AEPC se déclinent en trois catégories : Prix AEPC - Excellence en soins et services, Prix AEPC - Engagement et Méritas Clémence-Boucher.

Le Groupe Roy Santé s'est vu attribuer le Prix AEPC - Excellence en soins et services pour son programme Transformer les soins de plaies en CHSLD : un modèle structurant intégrant innovation clinique et humanisation des soins . L' Hôpital de réadaptation Villa-Medica à Montréal s'est mérité une mention d'honneur dans cette catégorie pour son programme Confection d'orthèses personnalisées répondant aux besoins de la clientèle par impression 3D .

s'est vu attribuer le pour son programme . L' à Montréal s'est mérité une dans cette catégorie pour son programme . Mme Joanne Larose, présidente du comité des usagers du CHSLD Providence-Saint-Joseph , s'est vu attribuer le Prix AEPC - Engagement . Active au sein de la Société de recherche en relation humaine, elle a accompagné, tout au long de sa carrière, des personnes vivant des situations de grande détresse avec une empathie et une écoute remarquables.

du , s'est vu attribuer le . Active au sein de la Société de recherche en relation humaine, elle a accompagné, tout au long de sa carrière, des personnes vivant des situations de grande détresse avec une empathie et une écoute remarquables. Le Centre d'hébergement St-François Inc. à Chicoutimi s'est vu honoré du Méritas Clémence-Boucher pour son Programme sur le respect du sommeil : Chut...Je dors! Un programme complet, structuré et soutenu par des outils informatiques pour favoriser un sommeil réparateur, réduire les réveils inutiles et améliorer la qualité de vie des résidents.

À propos de l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe des propriétaires-gestionnaires qui gèrent 66 établissements offrant un milieu de vie, de soins et de proximité de qualité supérieure. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de 26 % de la clientèle des aînés en hébergement de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD, des soins de santé communautaire de première ligne pour le volet CLSC et des soins médicaux et spécialisés de réadaptation pour le volet hôpitaux de réadaptation.

SOURCE Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Renseignements : Guy Therrien, 438 405-4884, [email protected]