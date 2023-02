TORONTO , le 23 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l'Ontario, et M. John Ecker, président du conseil d'administration de la Fiducie du patrimoine ontarien, ont présenté les Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien et honoré leurs récipiendaires pour leurs contributions exceptionnelles à la conservation du patrimoine, à la durabilité de l'environnement et à la biodiversité en 2022.

Créés en 2006, les Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien, décernés annuellement par un jury et administrés par la Fiducie du patrimoine ontarien, visent à souligner les réalisations exceptionnelles accomplies au titre de la conservation du patrimoine à l'échelle de la province.

Récipiendaires des Prix 2022 du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien :

Joyce Hisey ( Toronto ) a reçu un Prix du lieutenant-gouverneur pour l'ensemble des réalisations en matière de conservation du patrimoine , qui rend hommage à ses efforts bénévoles infatigables et à ses contributions à la conservation du patrimoine sportif en Ontario .

( ) a reçu un , qui rend hommage à ses efforts bénévoles infatigables et à ses contributions à la conservation du patrimoine sportif en . Shirley Horn ( Sault Ste. Marie ) a reçu le Prix Thomas Symons pour l'engagement en faveur de la conservation pour son leadership professionnel et son dévouement à faire connaître les pensionnats indiens du Canada . Parmi ses nombreuses réalisations, elle a aidé à fonder la Children of Shingwauk Alumni Association , a été cheffe de la Première Nation crie de Missanabie , a été membre du Conseil des aînés cris de Missanabie et est devenue la première chancelière de l'Université Algoma.

( ) a reçu le pour son leadership professionnel et son dévouement à faire connaître les pensionnats indiens du . Parmi ses nombreuses réalisations, elle a aidé à fonder la , a été cheffe de la Première Nation crie de , a été membre du Conseil des aînés cris de et est devenue la première chancelière de l'Université Algoma. Grace Anyu Sun ( Toronto ), Jocelyn Kuntsi ( Manitowaning ) et Sarah Syed ( Toronto ) ont reçu des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations des jeunes en matière de conservation du patrimoine ontarien pour leurs contributions bénévoles exceptionnelles au partage du patrimoine culturel et naturel et pour avoir inspiré d'autres personnes à s'impliquer au-delà de leurs communautés scolaires. En outre, ils se sont vu décerner une bourse Jeunes leaders du patrimoine d'une valeur de 3 500 $ chacun, destinée à leurs études post-secondaires. La Canada Vie et la Fiducie du patrimoine ontarien parrainent la bourse Jeunes leaders du patrimoine.

( ), ( ) et ( ) ont reçu des pour leurs contributions bénévoles exceptionnelles au partage du patrimoine culturel et naturel et pour avoir inspiré d'autres personnes à s'impliquer au-delà de leurs communautés scolaires. En outre, ils se sont vu décerner une d'une valeur de 3 500 $ chacun, destinée à leurs études post-secondaires. La Canada Vie et la Fiducie du patrimoine ontarien parrainent la bourse Jeunes leaders du patrimoine. Le Conseil historique métis de Sault Ste. Marie a reçu un Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations communautaires en matière de conservation du patrimoine ontarien pour son travail dans la création du Sault Ste. Marie Métis Centre. Le Conseil a transformé plusieurs édifices patrimoniaux menacés de démolition en un nouveau lieu de rassemblement pour un peuple qui, depuis des générations, s'est vu retirer sa terre, ses foyers, sa culture et sa dignité.

a reçu un pour son travail dans la création du a transformé plusieurs édifices patrimoniaux menacés de démolition en un nouveau lieu de rassemblement pour un peuple qui, depuis des générations, s'est vu retirer sa terre, ses foyers, sa culture et sa dignité. Le Tower Renewal Partnership (région du Grand Toronto et de Hamilton ), Le projet de revitalisation de Massey Hall ( Toronto ), Le programme Block-by-Block ( Toronto ), Le Centre Bombardier de l'aérospatiale et de l'aviation du Collège Centennial ( Toronto ) et Exposition Points of Pride ( Hamilton ) ont reçu des Prix du lieutenant-gouverneur pour l'excellence en matière de conservation du patrimoine ontarien, illustrant la diversité des approches novatrices de la conservation du patrimoine en Ontario qui ont enrichi les lieux et l'histoire de la province.

« Je suis enchantée de me joindre à la Fiducie du patrimoine ontarien pour rendre hommage aux exceptionnels récipiendaires des prix de cette année. À une époque de changements sans précédent, leurs efforts inlassables pour nous aider à comprendre le contexte sont d'importance cruciale et nous permettent de cheminer avec sagesse et prudence. La population de l'Ontario est plus susceptible de bien comprendre le monde qui les entoure et sont mieux outillés pour façonner l'avenir de manière responsable lorsqu'ils ont eu la chance de découvrir l'histoire culturelle, politique, architecturale, technologique et environnementale, et d'interagir avec elle. » -- L'honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l'Ontario. [TRADUCTION LIBRE]

« Je suis fier de reconnaître et de féliciter les récipiendaires des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien de cette année. Ces personnes et organismes exceptionnels ont fait preuve d'un dévouement extraordinaire envers la préservation du riche patrimoine de l'Ontario, en contribuant à lui donner une place de choix et en nous reliant à notre passé. » -- Michael Ford, ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme [TRADUCTION LIBRE]

« Les leaders ont le pouvoir de façonner l'avenir. C'est pourquoi, à la Canada Vie, nous sommes fiers d'appuyer la Fiducie du patrimoine ontarien. En effet, elle rend hommage aux jeunes exceptionnels de la population de l'Ontario qui dirigent nos collectivités dans le cadre de changements diversifiés et durables, et leur rend hommage. Félicitations à ces modèles qui ont su protéger le passé et créer aujourd'hui des possibilités pour demain » -- Douglas Tkach, vice-président principal, Canada Vie. [TRADUCTION LIBRE]

« La Fiducie du patrimoine ontarien est ravie de collaborer avec la lieutenante-gouverneure de l'Ontario afin de rendre hommage aux gens, aux organismes et aux communautés d'exception pour leurs réalisations en faveur de la conservation du patrimoine. Ils ont tous démontré leur passion envers leurs communautés et montré comment le patrimoine enrichit nos vies de nombreuses façons. » -- John Ecker, président du conseil d'administration, Fiducie du patrimoine ontarien [TRADUCTION LIBRE]



À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel, matériel et immatériel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie conçoit une province d'Ontario où nous conservons, valorisons et partageons les lieux et les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre. Suivre la Canada Vie sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn.

