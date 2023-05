MONTRÉAL, le 1er mai 2023 /CNW/ - C'est vendredi dernier que quelque 1200 personnes du milieu des arts et des affaires se sont rassemblées pour célébrer l'art contemporain au profit de la Fondation du MAC. Un montant record de plus de 500 000 $ a été amassé lors de cette soirée-bénéfice qui s'est tenue à l'emblématique New City Gas. La 15e édition des Printemps du MAC, célébrée sous le thème BLEU MINUIT, a été couronnée de succès en récoltant un montant record visant à soutenir le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC).

Le comité organisateur des Printemps du MAC, co-présidé par Francis Guindon et Charles Lemay - Photo& : Bertrand Exertier (Groupe CNW/Musée d'art contemporain de Montréal) Les coprésidents du comité, Francis Guindon et Charles Lemay - Photo& : Bertrand Exertier (Groupe CNW/Musée d'art contemporain de Montréal) Les coprésident.e.s d'honneur de l'événement, Julien Dirand et Sophie Laframboise - Photo : Bertrand Exertier (Groupe CNW/Musée d'art contemporain de Montréal)

« Nous tenons à remercier sincèrement chaque participant.e, partenaire, artiste, bénévole et donateur.trice qui a contribué à faire de cet événement un succès. C'est un montant record que les Printemps du MAC ont amassé et remis à la Fondation du MAC vendredi dernier pour nous permettre d'accomplir notre mission et soutenir la célébration et la démocratisation de l'art contemporain », a déclaré Anne Lebel, directrice générale de la Fondation du MAC.

La Fondation du MAC et le comité des Printemps sont heureux d'avoir pu compter sur le précieux appui de Julien Dirand (CDPQ) et Sophie Laframboise (Cossette) à titre de président.e.s d'honneur de cette 15e édition.

L'encan de la soirée, présenté par BLG, a connu un succès fulgurant et a permis d'amasser près de 70 000 $. Pour une quatrième année, l'encan a été commissarié par Erika Del Vecchio (Arsenal Art contemporain). Il était possible de miser sur 50 lots, dont ceux de 21 artistes canadien·ne·s. Les participant·e·s ont donc pu voir en exposition et miser sur les œuvres de : Maude Arsenault, Nabil Azab, Vinna Begin, Ophélie Bouchard, Shary Boyle, Craig Commanda, Maria Esthela, Chris Fusaro, Pascale Girardin, Léa Grantham, Maggy Hamel Metsos, Andrée-Jade Hélie, Mie Kim, Alexia Laferté Coutu, Sandy Lamb, Malcolm McCormick, Andrew Moncrief, Marion Paquette, Laurence Pilon, Sabrina Ratté, Corri-Lynn Tetz. Nouveauté instaurée lors de l'édition virtuelle de l'événement, la Fondation du MAC remettra le tiers de l'argent amassé lors de la vente des œuvres aux artistes, pour les remercier de leur contribution et soutenir leur pratique artistique.

BLEU MINUIT

Reconnus pour leur ambiance festive spectaculaire, leur thématique à l'avant-garde des tendances, célébrant la liberté d'expression et l'inclusion des genres et des styles, les Printemps du MAC ont été fidèles à leur réputation. Les participant.e.s de l'événement BLEU MINUIT ont arboré des looks color block et rétro dans les camaïeux de bleu, strass, paillettes et maquillages extravagants.

Sous la co-présidence de Francis Guindon (Quartz Co. et Want Les Essentiels) et Charles LeMay (Productions J), l'agence expérientielle YHP est à l'origine du concept de la soirée, appuyée par le comité des Printemps du MAC. Le photographe Samuel Pasquier (Consulat), sous la direction artistique de Zacharie Lavertu et la collaboration de l'agence de talents Humankind, ont su capturer cet univers abstrait et signent ce succès artistique où des silhouettes en clair-obscur bleuté lèvent le voile sur l'énigme BLEU MINUIT. C'est également grâce à la production et gestion d'événement d'Allison Forbes (Raisonnables), aux projections plus vraies que nature de Rodeo FX et à la performance surprise et époustouflante de Claudia Bouvette que les participant·e·s en ont eu plein la vue. L'événement immersif a permis aux convives de vivre des expériences inoubliables, dont une station de retouche maquillage et d'essai de parfum signé Yves Saint-Laurent Beauté, partenaire beauté officiel de la soirée, ainsi qu'un photomaton ludique et élégant présenté par Balnea spa + réserve thermale.

REMERCIEMENTS

Toute l'équipe de la Fondation du MAC souhaite également remercier les danseurs de l'Agence Humankind ainsi que les DJs Truspin, DJ Kobal, Funkyfalz, DJ Sap, Twitch & Kizaba, Moses Bélanger et DJOOLZ pour leur performance endiablée. Le cocktail signature de la soirée, Bleu Minuit, a été offert par le Gin Portage et Marie Blizzard. Et parce que la gourmandise fait partie des grands plaisirs de la vie, les participant.e.s à la soirée ont pu se régaler grâce à traiteur Brera, Morso, Kroods, Billio et Poissonnerie Odessa, ainsi que profiter d'un late night snack offert par Beach Day Everyday et La Diperie. Nous remercions chaleureusement toutes ces entreprises locales ainsi que leurs équipes, qui ont grandement contribué à faire de cette soirée un succès. La Fondation remercie également tous les partenaires biens et services de leur précieux soutien, ainsi que Julien Dirand et Sophie Laframboise, qui ont généreusement accepté la coprésidence d'honneur de la soirée.

La Fondation du MAC tient à remercier tous ses partenaires Printemps (Banque Nationale Gestion privée 1859 et Yves Saint Laurent Beauté), ses partenaires Équinox (Accuracy, BALNEA spa + réserve thermale, BLG, BMO, BMR, Cuisine idéale, HydroSolution, KPMG, Miller Thomson sencrl, Raymond Chabot Grant Thornton, Stikeman Elliott, Groupe Banque TD), ses partenaires de services (Agence Humankind, Bajouk Signature, Everyday Sunday, Moonstruhk, New City Gas, Publicité Sauvage, Rodeo FX, Samuel Pasquier, Raisonnable, Youville Hausman Park) et partenaires gourmands (Aupale Vodka, Beach Day Every Day, Billio, Brasserie La Ferme, Club Local Traiteur & Spiritueux, La Diperie, Marie Brizard, Morso Pizzeria, Odessa Poissonnier, Restaurant Krood, Traiteur Brera, Vins Balthazard, Vins Pas Sages), ses partenaires de l'encan (BLG : présentateur, AGAC - Association des galeries d'art contemporain, Encadrement Martin Schop, Matthieu Gauvin, PhotoSynthèse) ainsi que ceux des lots et expériences (Air Canada, Air Transat, Atelier HOTELMOTEL, Balnea spa + réserve thermale, Beauties Lab, Birks, Centre Hi Fi, Cozey, Cyrc., Dynamite, Evoluco (Boom, Pizza NO.900 et LOV), Fairmont Le Reine Elizabeth, Groupe Midway, Hopper, Hôtel Four Seasons, Hôtel St-Paul, Le Kabinet, Lunetterie Générale, MATINÉE STUDIO, Mondou, Quartz Co., Restaurant Leméac, Silk Laundry, Vic Studios, Want Les Essentiels) et les partenaires des sacs cadeaux de la soirée (ATTITUDE, Brasserie La Ferme, Clarins, DESIGNME, FOUDUCOUCHON, Grown Alchemist, Karine Joncas, MATINÉE STUDIO, Milk Makeup, OPI, Poissonnerie Odessa, Want Les Essentiels, Wella, Yves Saint Laurent Beauté). Mentionnons également les précieux partenaires de la chasse au trésor, YETI et Comont.

Finalement, la Fondation du MAC tient à remercier chaleureusement les coprésidents Francis Guindon (WANT Les Essentiels et Quartz Co.) et Charles LeMay (Productions J) ainsi que les membres du comité et les ambassadeur[-drice]s qui ont généreusement offert de leur temps et de leur énergie pour faire de cet événement un succès: Andy Barril (YHP Group), Alexe Corbeil-Courchesne (Blake, Cassels & Graydon LLP), Erika Del Vecchio (Arsenal art contemporain), Allison Forbes (Raisonnable), Olivier Lapierre (consultant en communications, relations citoyennes et relations médias), Catherine Martel (Alice & Smith et YHP Group), Emma Molson (Sotheby's Art Institute), Amélie Elizabeth Pelly (Association des radiologistes du Québec), Jessica Rosen (L'Oréal Paris), Marjorie Roux (MATINÉE STUDIO relations publiques), Stefanie Stergiotis (Vic Studios) et Maximiliano Tyrawskyj (Banque Nationale du Canada).

À propos des Printemps du MAC

Créés en 2006, les Printemps du MAC rayonnent sous la gestion du Comité des Printemps du MAC, un groupe de jeunes philanthropes passionné·e·s par l'art contemporain qui se donne pour mandat d'organiser un événement unique avec une réelle valeur ajoutée pour les invité·e·s et de faire rayonner le Musée au profit de la Fondation du Musée d'art contemporain. L'événement, qui vise à sensibiliser les jeunes générations à l'art contemporain ainsi qu'à l'importance du rôle du Musée d'art contemporain (MAC) dans la conservation et la diffusion de ce patrimoine au Québec, au Canada et à l'international, contribue de façon directe à l'essor du Musée, puisque tous les profits de la soirée sont versés à la Fondation du MAC.

À propos de la Fondation du MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production d'expositions, la promotion et les programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises, des fondations philanthropiques et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal. macm.org/fondation/

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes de la scène locale et internationale, leurs œuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuel·le·s - pertinent·e·s et marquant·e·s - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'œuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : œuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, œuvres immatérielles et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde. www.macm.org

SOURCE Musée d'art contemporain de Montréal

Renseignements: Source : Fondation du MAC; Renseignements : Anne Dongois, 514 826-2050, [email protected]