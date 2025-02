OTTAWA, ON, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Selon le nouveau rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), les nouveaux arrivants entrepreneurs, au pays depuis moins de 10 ans, détiennent plus de 7 % des entreprises au Canada et sont confrontés à des défis uniques qui nuisent à la croissance de leur entreprise et à leur intégration dans la communauté des affaires.

Le rapport Des défis aux possibilités : l'expérience entrepreneuriale des nouveaux arrivants au Canada, parrainé par la Banque Scotia, porte sur l'expérience de 14 nouveaux arrivants entrepreneurs au Canada.

« Il faut beaucoup de courage et de résilience pour déménager dans un autre pays et démarrer une entreprise. Les nouveaux arrivants entrepreneurs jouent un rôle crucial dans l'enrichissement du paysage économique du Canada en y apportant leurs compétences et perspectives diverses », souligne Juliette Nicolaÿ, analyste des politiques à la FCEI et coauteure du rapport.

Les principaux défis auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants entrepreneurs comprennent l'obtention de financement (vu l'absence d'antécédents financiers au Canada), la conformité et les règlements gouvernementaux, l'établissement de la crédibilité et de réseaux, les différences culturelles et de communication ainsi que l'accès aux ressources et à l'information.

Les nouveaux arrivants entrepreneurs choisissent de démarrer une entreprise au Canada pour diverses raisons, notamment l'expérience entrepreneuriale antérieure dans leur pays d'origine, l'accès aux possibilités commerciales, la position stratégique du Canada, le désir d'autonomie et de réussite financière, ainsi que la qualité de vie et la sécurité.

« Compte tenu des défis économiques auxquels nous faisons face, notamment les tensions commerciales avec les États-Unis, il est plus important que jamais de renforcer l'entrepreneuriat. Pour accroître la productivité et la compétitivité mondiale du Canada, il est essentiel de favoriser la réussite de tous les entrepreneurs, y compris les nouveaux arrivants. C'est pourquoi il est important que les décideurs politiques et les institutions financières offrent un soutien accru et continu aux nouveaux arrivants au Canada durant leur parcours entrepreneurial », affirme Francesca Basta, analyste de la recherche à la FCEI et coauteure du rapport.

La FCEI recommande aux décideurs politiques de promouvoir les subventions et les programmes de soutien gouvernementaux sont disponibles de créer une plateforme centralisée et facilement accessible regroupant toute l'information essentielle sur les règles fiscales, le droit du travail et les exigences pour l'obtention de permis ainsi que de simplifier les exigences de conformité et d'améliorer le service à la clientèle. La FCEI recommande aussi d'élargir les possibilités d'immigration au Canada pour les entrepreneurs étrangers et de continuer de soutenir et promouvoir les organisations et services destinés aux nouveaux arrivants qui se sont révélés efficaces.

Les institutions financières peuvent continuer de promouvoir les programmes de mentorat et les ressources de littératie financière, éliminer les obstacles pour faciliter l'accès des nouveaux arrivants entrepreneurs au capital et simplifier les processus d'inscription aux services bancaires.

« Le potentiel est immense pour bâtir une fondation solide pour les nouveaux arrivants entrepreneurs, et lorsque cela se produira, les bénéfices se répercuteront sur l'ensemble de l'écosystème commercial », déclare un nouvel arrivant entrepreneur au cours d'une entrevue avec la FCEI.

La FCEI tient à remercier PORCH et la Calgary Catholic Immigration Society (CCIS) de leur précieuse aide pour le recrutement de participants dans le cadre de la rédaction du rapport.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]