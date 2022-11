Les prévisions économiques trop optimistes de la CAQ feront souffrir les familles démunies, selon l'opposition officielle

MONTRÉAL, le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Face à l'actuel ralentissement économique qui pourrait bien se transformer en récession, Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances et sa collègue porte-parole en emploi, Madwa-Nika Cadet, pressent le gouvernement Legault de faire connaître ses intentions afin de protéger les familles les plus démunies et de faire face à la pénurie de main-d'œuvre sans couper dans les services à la population.

L'inflation et la hausse des taux hypothécaires rendront la vie difficile aux familles québécoises. Il est de plus en plus prévisible que le ralentissement économique qui s'amorce pourrait aboutir en véritable récession. Pendant ce temps, que fait la CAQ, se demandent les députés libéraux de Marguerite-Bourgeoys et de Bourassa-Sauvé?

La Banque du Canada a déjà haussé son taux directeur à six reprises depuis le début de l'année seulement et 2022 n'est pas encore terminée. De plus, une croissance économique négative en 2023 est maintenant envisageable selon des experts. M. Beauchemin et Mme Cadet s'inquiètent de l'inaction de la CAQ face à ces chiffres alarmants et craignent que celle-ci fasse le choix de couper dans les services à la population en plus d'abandonner les entreprises.

« Durant la campagne électorale, alors que je disais qu'une récession était à nos portes, la CAQ présentait un cadre financier beaucoup trop optimiste, ce qui fera souffrir les familles les plus démunies et qui seront les plus durement touchées par la hausse du coût de la vie et des taux d'intérêts. Que fera François Legault pour les aider de façon durable? »

-Frédéric Beauchemin, député de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances

« Si la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur privé pourrait s'atténuer à cause du ralentissement économique, il en sera autrement dans le secteur public où les besoins de services à la population ne diminueront pas. Puisque la CAQ ne semble pas mesurer l'ampleur du problème, ils devront tôt ou tard couper dans les services publics. À quel endroit François Legault va-t-il couper? En santé? En éducation? »

-Madwa-Nika Cadet, députée de Bourassa-Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]