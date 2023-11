GATINEAU, QC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Service Canada travaille avec diligence pour offrir aux Canadiens des services sûrs qui sont simples à accéder et à utiliser lorsqu'ils interagissent avec le gouvernement.

Aujourd'hui, le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, a annoncé que Mon dossier Service Canada (MDSC) deviendra l'unique point d'accès pour les prêts canadiens aux apprentis. Les clients actuels et les nouveaux clients du prêt canadien aux apprentis devront s'inscrire à MDSC ou ouvrir une session pour présenter une demande de prêt, le gérer et le consulter.

Lorsque les clients du prêt canadien aux apprentis accèdent au site Web du Centre de service de prêt canadien aux apprentis, ils sont redirigés vers MDSC pour se connecter à leur compte. Les clients qui n'ont pas de compte dans MDSC devront s'en créer un. Une fois qu'ils sont connectés à leur compte MDSC, les clients peuvent accéder au site Web du Centre de service de prêt canadien aux apprentis (CSPCA) pour consulter le solde et l'état de leurs prêts.

Ce nouveau processus passant par MDSC offre aux apprentis une vérification de leur identité en temps réel et des mesures de sécurité améliorées qui les aideront à protéger leurs renseignements personnels. Une fois inscrit ou connecté à MDSC, les clients peuvent voir leur numéro d'assurance sociale et accéder aux services et prestations concernant l'Assurance-emploi, le Régime de pensions du Canada ou la Sécurité de la Vieillesse.

Le prêt canadien aux apprentis est une initiative qui aide les apprentis à suivre une formation dans un métier désigné Sceau rouge. Avec ce prêt, les apprentis peuvent obtenir jusqu'à 4000 $ en prêt sans intérêt par période de formation technique. Ce montant peut être utilisé pour payer les frais de scolarité, les outils, l'équipement et les frais de subsistance, de même que pour couvrir les salaires non perçus et pour aider à subvenir aux besoins de la famille.

Le gouvernement continuera à améliorer les services numériques par de petits et grands moyens afin que les prestations et les programmes gouvernementaux offerts par Service Canada soient aussi faciles d'accès que possible pour les Canadiens, à l'endroit et au moment où ils en ont besoin.

« Les Canadiens méritent un accès facile aux services du gouvernement du Canada sans avoir à chercher dans plusieurs sites Web et ministères. En intégrant l'ouverture de session et l'inscription au Prêt canadien aux apprentis à Mon dossier Service Canada, nous permettons à chacun de trouver plus facilement ce dont il a besoin en un seul endroit, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. »

Les faits en bref

Environ 68 000 apprentis sont inscrits au programme du prêt canadien aux apprentis.

Pour soutenir davantage les apprentis dans leur formation, depuis le 1er avril 2023, le gouvernement du Canada a éliminé de façon permanente l'accumulation des intérêts sur tous les prêts canadiens aux apprentis, y compris les prêts en cours de remboursement.

