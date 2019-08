Les préposé-es au péage de l'autoroute 30 se tiennent prêts pour la grève générale illimitée

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 30 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Les travailleuses et les travailleurs de l'autoroute 30 se préparent à déclencher la grève générale illimitée ce vendredi si la rencontre de conciliation à laquelle le syndicat a été convié ne débouche sur aucune ouverture de la part de l'employeur.

Derniers développements

Mardi dernier, la conciliatrice a demandé au syndicat de lui transmettre une hypothèse de règlement, c'est-à-dire le portrait de ce qui pourrait s'avérer satisfaisant pour les préposé-es au péage. Le syndicat s'est prêté à l'exercice et lui a envoyé un document à cet effet. Par la suite, la conciliatrice l'a convoqué à une rencontre de négociation qui s'est tenue jeudi dernier. « En attendant cette rencontre dont l'issue aurait pu s'avérer positive, le syndicat a convenu de ne pas faire de vague sur le plan de la mobilisation, explique d'entrée de jeu le secrétaire-trésorier du Conseil central de Montérégie (CSN), Louis-André Boulay. Cependant, il était clair que si les propositions salariales n'étaient pas au rendez-vous, il poursuivrait de plus belle des moyens d'action envers l'employeur. »

Malheureusement, cette journée de négociation fut un échec. « L'employeur a refusé de bonifier son offre pour permettre aux travailleuses et aux travailleurs d'être traités sur un pied d'égalité avec ses propres employé-es de l'administration, ou avec les préposé-es du Pont de la confédération, qui exercent un emploi comparable. Il veut même leur imposer des reculs! Jamais ils ne vont accepter ça », souligne pour sa part la présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), Nathalie Arguin.

Et maintenant

Devant cette impasse, et puisqu'aucune séance de négociation n'était au programme, il était clair pour le syndicat que les membres allaient reprendre des moyens de pression soutenus. Dans ce contexte, l'exécutif syndical a décidé qu'il se rencontrerait lundi matin pour planifier la suite des choses. Or, vendredi en fin de journée, la directrice par intérim de la médiation, de la conciliation et de la prévention a invité le syndicat à une nouvelle rencontre de conciliation prévue le jeudi 1er août de cette semaine.

« Soyons clairs : il s'agit ici de la rencontre de la dernière chance. Nous allons donc nous y rendre avec ouverture en espérant qu'il en ressortira les éléments qui nous permettront d'atteindre nos objectifs. S'il le faut, l'exécutif comptent bien utiliser le mandat qui leur a été confié par les membres du syndicat pour accentuer la pression : ainsi, si le syndicat se heurte à nouveau à une fin de non-recevoir de l'employeur, dès vendredi, ce sera la grève générale illimitée », conclut le président du syndicat, Alain Courtemanche.

