WINNIPEG, MB, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre de l'Ontario, M. Doug Ford, et le premier ministre du Québec, M. François Legault, ont publié la déclaration commune suivante :

« L'Ontario et le Québec ont une longue tradition de collaboration dans la mise en place d'un environnement commercial compétitif dans nos provinces et afin d'assurer la prospérité de nos concitoyens.

Nous avons besoin que le gouvernement du Canada se positionne en tant que véritable partenaire et leader, et qu'il collabore avec nous afin de permettre aux entreprises canadiennes d'accéder de manière équitable aux processus d'approvisionnement fédéraux dans divers secteurs, notamment ceux de la construction navale, de l'aérospatiale et de l'équipement militaire, par le biais d'appels d'offres publics.

Les entreprises du Québec et de l'Ontario sont à la fois des partenaires essentiels pour assurer la sécurité du Canada et d'importants exportateurs vers les marchés du monde entier. Cela étant, elles génèrent des retombées majeures et une forte croissance économique localement tout en favorisant l'innovation et en renforçant la réputation du Canada sur la scène internationale en tant que leader, notamment en matière de technologie et d'excellence dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense.

Ces entreprises canadiennes devraient pouvoir participer à des appels d'offres ouverts et transparents visant d'importants contrats d'acquisition du gouvernement fédéral, tels que le remplacement des aéronefs multimissions Canadiens (AMC).

Nous demandons au premier ministre Trudeau et aux ministres Anand, Champagne et Jaczek de veiller aux intérêts des secteurs de l'aérospatiale et de la défense de l'Ontario et du Québec et de permettre à nos entreprises de participer à un appel d'offres ouvert pour les ACM. »

SOURCE Cabinet du premier ministre

