TORONTO, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires sont déterminés à maintenir de solides relations entre le Canada et les États-Unis, à soutenir la sécurité énergétique et à améliorer les soins de santé pour les Canadiens.

Les premiers ministres ont réaffirmé leur soutien à un Canada prospère et sécuritaire et travailleront avec le gouvernement fédéral sur les questions du commerce, de la sécurité des frontières et de la sécurité de l'Arctique. Ils ont aussi discuté de la nécessité d'une consultation fédérale accrue sur toute modification aux politiques d'immigration, incluant les cibles d'immigration, et la question d'un financement fédéral suffisant pour soutenir la prestation de services aux demandeurs d'asile.

Les premiers ministres ont aussi discuté des enjeux de sécurité publique et continuent de demander au gouvernement fédéral d'adopter de nouvelles mesures pour la réforme du système de mise en liberté sous caution, la lutte contre le crime organisé, y compris les vols de voiture, et la circulation d'armes à feu illégales au Canada. Les premiers ministres demeurent inquiets devant l'immigration illégale, le blanchiment d'argent, le flux d'immigrants illégaux et la circulation des armes à feu, du fentanyl et des précurseurs chimiques aux frontières.

Le rôle essentiel de la relation Canada - États-Unis dans la prospérité du Canada a été souligné et les premiers ministres sont déterminés à collaborer avec le gouvernement fédéral afin de veiller à ce que les intérêts de tous les Canadiens soient représentés dans le cadre de cette relation.

Relations Canada - États-Unis

Le Canada et les États-Unis forment l'un des plus importants marchés intégrés au monde avec plus de 3,5 milliards de dollars canadiens en biens et services franchissant les frontières chaque jour. Les États-Unis vendent plus de biens et de services au Canada qu'ils n'en vendent à la Chine, au Japon et à l'Allemagne réunis. Les provinces et les territoires sont des partenaires stratégiques pour les États-Unis, que ce soit en matière de commerce et d'investissements, de transport, de minéraux critiques, d'énergie, du secteur manufacturier, d'agriculture, de ressources naturelles, d'environnement ou de sécurité et de souveraineté de l'Arctique. L'imposition de tarifs par les États-Unis constituerait un échec retentissant du gouvernement du Canada.

Les premiers ministres sont inquiets devant l'intention déclarée du président élu Trump d'imposer des droits de douane sur les importations provenant du Canada, lesquels auront des répercussions négatives sur l'emploi, le coût de la vie, les investissements et les chaînes d'approvisionnement intégrées dans les deux pays. Les premiers ministres sont en faveur d'un commerce libre et équitable et s'opposeront à tout droit de douane risquant de mettre en péril ces relations économiques profondément intégrées et mutuellement profitables. Les premiers ministres soutiendront les Canadiens, en appuyant des mesures appropriées du gouvernement fédéral en réponse à tout tarif imposé par les États-Unis sur les importations en provenance du Canada, et demandent au gouvernement fédéral de s'assurer que les solutions soient équitables pour toutes les régions et que les provinces et les territoires participent activement à l'élaboration de la réponse du Canada.

Les premiers ministres conviennent qu'il est prioritaire d'agir pour éviter les tarifs. Ils ont discuté de l'examen à venir de l'ACEUM, considéré comme une occasion de renforcer nos relations commerciales. Les provinces et les territoires doivent avoir un rôle important à jouer dans le processus de négociation afin que les intérêts provinciaux et territoriaux y soient défendus comme il se doit. Tous les premiers ministres conviennent que le Mexique doit renforcer son engagement à remédier, avec ses partenaires, aux menaces à la compétitivité nord-américaine découlant des pratiques commerciales déloyales de la Chine.

Le partenariat du Canada avec les États-Unis repose également sur le fait que chaque pays demeure un allié fort et fiable. Les premiers ministres pressent le gouvernement fédéral d'accélérer l'atteinte de la cible fixée par l'OTAN de 2 % du PIB pour les dépenses en défense, en reconnaissant son lien crucial avec les infrastructures stratégiques ainsi que les implications plus larges pour le partenariat économique et de sécurité du Canada avec les États-Unis. Les premiers ministres considèrent qu'il faut faire plus pour sauvegarder la sécurité et la souveraineté de l'Arctique.

Le gouvernement fédéral doit adopter une approche proactive afin de sécuriser la frontière pour les Canadiens. Les premiers ministres ont discuté de l'engagement du premier ministre fédéral de revenir à la table des premiers ministres avec un plan complet pour la sécurité frontalière, qui doit inclure les ressources humaines et financières supplémentaires et nécessaires à une mise en œuvre réussie. Ils ont convenu qu'il est essentiel que ce plan démontre des actions fermes et le fait que le Canada prend la sécurité des frontières au sérieux. Ce plan doit aussi comprendre des mesures visant à resserrer la politique de délivrance des visas afin d'empêcher des arrivées au Canada sous de faux prétextes.

Les premiers ministres effectueront une mission du CDF aux États-Unis en février 2025 en vue de consolider encore davantage l'établissement de partenariats solides avec les États-Unis.

Sécurité énergétique

Les premiers ministres ont discuté d'abordabilité énergétique et des mesures adoptées pour le contrôle des coûts de l'énergie. Ils ont convenu que les progrès des technologies émergentes offriront aussi la possibilité de disposer d'un approvisionnement énergétique sécuritaire et fiable pour répondre aux exigences d'une économie et d'une population en croissance.

Ils se sont aussi penchés sur les possibilités de renforcer la sécurité énergétique du Canada et de l'Amérique du Nord et d'offrir au monde un approvisionnement fiable en énergie et en minéraux critiques produits de manière éthique. Ils ont souligné les défis posés par les lacunes dans les corridors énergétiques qui desservent les régions rurales, éloignées et du Nord. Ils s'engagent à ce que leurs résidents, les entreprises et le secteur industriel bénéficient d'un accès fiable à une énergie abordable et à des infrastructures énergétiques essentielles, peu importe où ils se trouvent au Canada.

Pour soutenir une économie plus sobre en carbone, il est impératif que le système réglementaire canadien soit propice à attirer un développement responsable en mettant l'accent sur la prévisibilité, la fiabilité et sur le rendement des investissements, tout en assurant la protection de l'environnement. Le gouvernement fédéral doit respecter son engagement à travailler avec les provinces et les territoires afin que les processus réglementaires soient efficaces et exempts de dédoublements pour les projets touchant la capacité de réseau, le développement énergétique et l'accès aux minéraux critiques.

Les politiques fédérales en matière de climat et d'énergie ne doivent pas empiéter sur les compétences provinciales et territoriales, ni avoir de répercussions sur l'abordabilité ou mettre en péril la fiabilité des réseaux électriques. Les premiers ministres ont discuté des répercussions du Règlement sur l'électricité propre et du projet de Règlement sur les combustibles propres, du projet de plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier ainsi que de la hausse de la taxe fédérale sur le carbone prévue le 1er avril 2025.

Soins de santé

Depuis 2010, les provinces et les territoires ont été des chefs de file de la réduction des coûts des médicaments d'ordonnance grâce à l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP). Au 1er avril 2024, l'APP avait permis de réaliser des économies de 4,63 milliards de dollars par année, tous gouvernements confondus.

Les premiers ministres ont salué l'excellent travail accompli par l'APP, notamment le lancement récent du Processus d'accès temporaire de l'APP (pTAP), qui assure un accès rapide aux médicaments et aux traitements. Ensemble, les premiers ministres ont rappelé leur intérêt à accélérer l'accès public, pour les patients, à de nouveaux médicaments pouvant sauver des vies, et ont demandé aux ministres de la Santé d'élaborer un plan à cet effet.

Les provinces et les territoires continuent d'agir afin d'améliorer les résultats de santé des Canadiens, notamment par le recrutement et la rétention de travailleurs de la santé. Les premiers ministres pressent le gouvernement fédéral de collaborer, à titre de partenaire à part entière, à la viabilité à long terme des systèmes de santé à travers le pays.

SOURCE Council of the Federation Secretariat

