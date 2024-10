Les premiers casiers à vélos entrent en fonction à Candiac

MONTRÉAL, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Exo est fier d'annoncer, en collaboration avec la Ville de Candiac, la mise en service de casiers à vélos sécurisés et gratuits au sein de deux pôles de mobilité importants, soit le terminus Montcalm et la gare Candiac. Avec ce projet, exo et la Ville de Candiac souhaitent encourager la mobilité active en rendant la transition du vélo au transport collectif plus facile pour les Candiacois.

Un fonctionnement simple

Normand Dyotte, maire de la Ville de Candiac Karine Vigneault, directrice – Stratégie clients et innovation chez exo (Groupe CNW/exo)

Conçu et fabriqué au Québec, un casier à vélo offre aux cyclistes un emplacement de stationnement sécurisé et à l'abri des intempéries pour leur vélo. Chaque casier est composé de 6 emplacements individuels pour vélo, chacun possédant un système de recharge pour les vélos électriques et disponible 365 jours par année. Pour avoir accès aux casiers, il suffit de télécharger l'application Vélo-Transit, disponible sur l'App Store ou Google Play ou encore via le site web d'exo. L'inscription à cette application permettra de réserver et débarrer un emplacement pour son vélo.

L'utilisation du casier est gratuite pour une durée maximale de 18 heures, à condition de détenir un téléphone intelligent et d'avoir créé son compte sur l'application Vélo-Transit. Si le cycliste désire utiliser le casier sur une plus longue période, les heures supplémentaires seront facturées au coût de 1 $/h).

Citations

« Avec ce projet mené conjointement avec la Ville de Candiac, exo continue d'offrir des infrastructures qui répondent aux besoins de ses clients amateurs de vélo ainsi qu'aux cyclistes de toute la région métropolitaine. Chez exo, le développement des pôles de mobilité contribue à l'attractivité de nos services », souligne Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive Mobilité, clients et partenaires chez exo.

« L'installation de ces casiers à vélos à Candiac, qui fait écho au Plan de mobilité active et durable intégré de la Ville, vise à simplifier l'accès au transport en commun et à améliorer l'expérience de mobilité pour les cyclistes. Nous sommes fiers de collaborer avec exo pour offrir cette solution de mobilité durable. », indique Normand Dyotte, maire de la Ville de Candiac.

À propos

Exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

Ville de Candiac

Située sur la Rive-Sud de Montréal, Candiac s'étend sur 18,7 km² dans la MRC de Roussillon et offre un cadre de vie attrayant à ses 24 000 habitants. La Ville se distingue par sa canopée de 17 000 arbres, sa qualité de vie et ses projets innovants axés sur le bien-être de ses citoyens, la réduction de l'empreinte écologique ainsi que la mobilité active et durable.

Source et renseignements : Catherine Maurice, Chef - Relations médias et communications opérationnelles, Exo, 514 287-2464, poste 4070, [email protected]; Service des communications et relations avec le citoyen, Ville de Candiac, 450 444-6000, [email protected]