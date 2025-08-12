GATINEAU, QC, le 12 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le Comité mixte sur l'action climatique Premières Nations-Canada a publié son septième rapport annuel à l'intention du premier ministre et de la cheffe nationale. Le rapport annuel décrit les mesures prises pour établir un partenariat climatique plus solide et plus transparent, soulignant l'engagement et les progrès du CMAC vers la réalisation des objectifs communs de faire progresser le leadership des Premières Nations dans le domaine du climat. Cela repose sur un partenariat complet avec les Premières Nations dans toutes les politiques climatiques fédérales, et il est essentiel de soutenir les mesures autodéterminées de lutte contre les changements climatiques.

L'Assemblée des Premières Nations et le gouvernement du Canada travaillent en étroite collaboration pour faire progresser l'action climatique depuis 2017. Le succès de ce partenariat dépend du respect et de la mise en œuvre véritables des droits, des titres, de la gouvernance et du leadership des Premières Nations. La consultation continue et directe avec les détenteurs de droits et de titres des Premières Nations est essentielle.

En 2024, les efforts du Comité étaient axés sur plusieurs domaines, notamment les suivants :

analyser, rendre compte et proposer des solutions visant à combler les lacunes et à relever les défis ciblés en ce qui concerne l'accès des Premières Nations au financement fédéral associé aux changements climatiques;

renforcer le dialogue intergénérationnel et intersectionnel et continuer à créer des espaces pour l'inclusion et la promotion des voix des jeunes autochtones, et ce, en organisant des séances pour les jeunes à chacune de ses réunions;

examiner et mettre à jour le mandat du Comité en fonction des leçons tirées de son examen quinquennal.

Pour 2025, le Comité s'est engagé à tenir des discussions et à faire progresser quatre priorités :

renforcer le leadership des Premières Nations dans le domaine du climat dans les politiques et les programmes fédéraux;

surveiller les progrès et obtenir des résultats pour les Premières Nations;

renforcer le dialogue par l'établissement de relations à long terme;

améliorer la communication et élargir la portée du Comité.

Le Comité travaille activement à ce que les normes issues de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris le droit au consentement préalable, libre et éclairé, soient à tout le moins véritablement prises en compte dans les politiques et les programmes fédéraux dans le domaine du climat, ce qui permet aux jeunes, aux femmes, aux aînés et aux participants des Premières Nations de toutes les régions de contribuer directement.

Citations

« Ce rapport annuel rappelle l'importance de la collaboration entre les Premières Nations et le gouvernement du Canada alors que nous faisons face au défi continu des changements climatiques. Il reste encore beaucoup à accomplir, mais nous continuerons de travailler ensemble pour faire progresser les priorités communes, éliminer les obstacles au financement fédéral de la lutte contre les changements climatiques et aider les Premières Nations à accéder aux capacités et aux outils nécessaires pour orienter l'action climatique au sein de leurs communautés. Je me réjouis de travailler avec tous les membres du CMAC pour faire progresser les politiques et l'action dans le domaine du climat grâce à ce partenariat. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Travailler en collaboration avec des partenaires tels que l'Assemblée des Premières Nations est essentiel pour adapter notre approche à l'égard du climat dans l'avenir. Les Premières Nations sont touchées de manière disproportionnée par les changements climatiques, surtout celles vivant dans les régions éloignées. Les dirigeants des Premières Nations sont les mieux placés pour décider où offrir du soutien et la nature de celui-ci, et le gouvernement est prêt à les aider là où le besoin se fait sentir. »

- L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre de Services aux autochtones Canada

« Dans le Nord, le leadership en matière de climat repose sur les partenariats et progresse grâce au dialogue. Le Comité mixte sur l'action climatique Premières Nations-Canada constitue un espace où nous pouvons discuter de priorités comme l'énergie propre, l'adaptation aux changements climatiques et la résilience. Ensemble, nous pouvons veiller à ce que les décisions touchant les communautés des Premières Nations soient éclairées par leur savoir et fondées sur leurs droits. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord and Arctic Affairs

« Les Premières Nations ont pris soin de la terre et des eaux au Canada depuis des temps immémoriaux. Leurs connaissances et leur leadership en font des partenaires essentiels dans la protection de notre environnement pour les générations à venir. Ce rapport fait état des véritables progrès que nous avons accomplis ensemble vers la création d'un avenir plus vert et de partenariats climatiques plus solide entre le Canada et les Premières Nations. »

- L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« La fréquence et la gravité accrues des répercussions climatiques sur les Premières Nations, de la hausse des températures aux feux de forêt qui font rage et aux autres phénomènes climatiques extrêmes, démontrent le besoin absolu que des mesures de lutte contre les changements climatiques soient prises en collaboration avec les Premières Nations. Nous avons besoin d'une intendance environnementale plus solide, et le respect des droits et des titres des Premières Nations est essentiel pour y parvenir. Les Premières Nations continuent de faire preuve de leadership en matière de climat dans la gouvernance et l'intendance de nos terres et de nos eaux. Le rapport du CMAC met en lumière les approches transformatrices et le leadership des Premières Nations. Il faut investir directement dans le renforcement des capacités et les pratiques relatives à l'adaptation au climat des Premières Nations, et garantir leur pleine inclusion dans la prise de décisions sur la gestion des urgences et le développement.. »

- Cindy Woodhouse Nepinak, cheffe nationale de l'Assemblée des Premières Nations

Faits en bref

En 2024, le Comité mixte sur l'action climatique (CMAC) a réalisé des progrès à l'égard de plusieurs priorités clés, notamment le lancement du nouveau site Web du CMAC, l'approfondissement de la prise en compte et de l'intégration de la Stratégie nationale sur le climat de l'Assemblée des Premières Nations dans la politique climatique fédérale, ainsi que la création d'un espace pour les jeunes des Premières Nations et leur participation afin d'encourager le dialogue intergénérationnel et intersectionnel sur les changements climatiques.

Le CMAC, ratifié dans la résolution n o 22/2017 de l'Assemblée des Premières Nations, a été établi en 2016, à la suite d'un engagement de l'ancien premier ministre et du chef national de l'Assemblée des Premières Nations.

22/2017 de l'Assemblée des Premières Nations, a été établi en 2016, à la suite d'un engagement de l'ancien premier ministre et du chef national de l'Assemblée des Premières Nations. Le CMAC vise à promouvoir la participation pleine et effective des Premières Nations à l'action climatique fédérale. Il respecte la gouvernance, les droits et le leadership des Premières Nations et constitue un forum unique où les défenseurs des Premières Nations et les fonctionnaires fédéraux peuvent collaborer sur les priorités et les politiques en matière de changements climatiques.

Le mandat du CMAC ne remplace ni n'allège la Couronne de son obligation de consulter directement les titulaires de droits des Premières Nations à l'échelle locale, régionale et nationale sur les questions liées aux changements climatiques et de respecter les exigences relatives au consentement.

son obligation de consulter directement les titulaires de droits des Premières Nations à l'échelle locale, régionale et nationale sur les questions liées aux changements climatiques et de respecter les exigences relatives au consentement. Le CMAC est composé de défenseurs des droits et d'experts du climat des Premières Nations de toutes les régions du Canada, de représentants de l'Assemblée des Premières Nations et de représentants du gouvernement du Canada de nombreux ministères fédéraux, notamment les suivants : Environnement et Changement climatique Canada, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada , Services aux Autochtones Canada, Ressources naturelles Canada, Santé Canada, Patrimoine canadien, et Infrastructure Canada.

