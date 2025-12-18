GATINEAU, QC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - En 2025, le Canada a connu des sécheresses tenaces, des orages violents, des tempêtes de neige et de verglas, une chaleur torride et des feux de forêt intenses. Les météorologues d'Environnement et Changement climatique Canada ont sélectionné et classé les dix phénomènes météorologiques les plus marquants de l'année en fonction de leur gravité, de leurs répercussions sur la population et l'économie, de la superficie touchée et de la durée de leur présence dans l'actualité.

Tout au long de l'année, les météorologues du Ministère ont travaillé sans relâche pour fournir des prévisions et des alertes en temps opportun à la population canadienne. En collaboration avec les autorités sanitaires, les services d'urgence et les médias, ils ont aidé les collectivités à se préparer et à réagir devant les risques et les urgences causés par les conditions météorologiques.

Voici les dix phénomènes météorologiques les plus marquants en 2025.

La deuxième pire année de feux de forêt au Canada La sécheresse s'aggrave dans une grande partie du pays De puissants orages frappent le centre et l'est de l'Ontario La chaleur et les conditions sèches de mai alimentent les feux de forêt au Manitoba Quand tout s'est figé : la tempête de verglas qui a paralysé l'Ontario Des tempêtes de neige mémorables dans le centre et l'est du Canada De puissants orages plongent les Prairies dans le chaos Tuktoyaktuk inondée par une onde de tempête arctique Une violente tempête de novembre éclipse la saison des ouragans au Canada Une fin d'été suffocante dans l'ouest du pays

Le gouvernement du Canada travaille avec ses partenaires pour créer des collectivités, des infrastructures et une économie plus résilientes aux inondations, aux feux, aux vagues de chaleur et aux tempêtes. La Stratégie nationale d'adaptation établit un cadre pour réduire le risque de catastrophes causées par le climat, améliorer les bienfaits sur la santé, protéger la nature et la biodiversité, bâtir et maintenir une infrastructure résiliente et soutenir la vigueur de l'économie et de la main-d'œuvre.

