GATINEAU, QC, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministère de l'Environnement et du Changement climatique du Canada lance une démarche consultative sur des changements aux normes nationales minimales de rigueur pour la tarification du carbone visant les industries, également connues sous le nom de critères du « modèle fédéral ». Les commentaires recueillis contribueront à orienter les modifications apportées au modèle fédéral en 2026 afin de garantir que tous les systèmes de tarification du carbone dans le secteur industriel au Canada favorisent la réduction des émissions et apportent une certitude pour les investissements dans la décarbonation, tout en permettant à nos entreprises de rester compétitives sur le marché mondial.

L'action climatique n'est pas seulement une obligation morale, c'est également un impératif économique. Alors que les marchés mondiaux accélèrent leurs efforts pour passer à une production plus saine pour l'environnement, la compétitivité du Canada sur le plan climatique deviendra de plus en plus importante. La tarification du carbone dans le secteur industriel est l'un des grands piliers de la Stratégie de compétitivité climatique comprise dans le budget de 2025. Elle incite les grands émetteurs industriels à réduire les émissions à l'origine des changements climatiques, tout en maintenant des coûts peu élevés afin de se protéger contre le risque de fuite de carbone.

Des marchés du carbone bien conçus offrent aux entreprises canadiennes la possibilité de générer des revenus en investissant dans une production moins polluante, tout en garantissant la valeur à long terme de ces investissements. La tarification de la pollution et les autres politiques climatiques créent une forte demande pour des technologies propres innovantes au Canada, ce qui contribue à attirer de nouvelles possibilités d'emploi, de nouveaux investissements et de nouveaux produits et secteurs d'activité pour les entreprises canadiennes. L'industrie des technologies propres au Canada continue d'être un moteur d'activité économie, ayant contribué à la hauteur de 40,6 milliards de dollars au produit intérieur brut du pays et ayant créé plus de 224 000 emplois en 2023.

L'objectif de la Stratégie de compétitivité climatique du Canada va au-delà de la réduction des émissions; la stratégie vise également à créer une économie résiliente, à créer de bons emplois, à protéger la population canadienne d'une hausse du coût de la vie et à assurer notre place de chef de file dans la transition mondiale vers l'énergie propre. Grâce à des politiques à long terme claires et prévisibles, nous donnons aux investisseurs canadiens la certitude dont ils ont besoin pour bâtir, rivaliser et prospérer.

Les mesures que nous prenons pour renforcer les marchés du carbone et stimuler l'innovation dans ce domaine favorisent la prospérité à long terme. Des études indépendantes montrent que la tarification du carbone dans le secteur industriel est le moyen le plus économique de réduire les émissions tout en n'ayant pratiquement aucun impact sur les familles.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les marchés industriels du carbone sont essentiels pour atteindre nos ambitions communes entourant l'économie et l'environnement, et il continuera à collaborer étroitement avec les provinces et les territoires pour concrétiser sa vision d'un avenir durable et prospère.

« L'industrie canadienne doit être un chef de file lorsqu'il s'agit de fournir les produits que demande l'économie mondiale, en utilisant les méthodes de production les plus propres et les plus efficaces. La tarification du carbone dans le secteur industriel est un outil clé pour y parvenir. Le gouvernement du Canada consultera les provinces et les territoires sur la manière dont la tarification du carbone dans le secteur industriel peut contribuer à atteindre les objectifs globaux du Canada en matière de climat et d'énergie. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Selon des estimations indépendantes, la tarification du carbone dans le secteur industriel est la politique qui contribue le plus à l'atteinte de nos cibles de lutte contre les changements climatiques.

Les marchés industriels du carbone occupent une place importante dans le paysage des investissements propres au Canada. En mars dernier, l'Institut climatique du Canada a estimé que 70 grands projets de décarbonation à l'échelle du pays, d'une valeur totale de plus de 57 milliards de dollars, sont soutenus par la tarification du carbone.

Partout dans le monde, les pays appliquent la tarification du carbone pour réduire les émissions. Selon la Banque mondiale, on compte actuellement 113 instruments de tarification du carbone mis en œuvre dans le monde, couvrant environ 28 % des émissions mondiales.

