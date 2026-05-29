OTTAWA, ON, le 29 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, s'est jointe au chef régional Abram Benedict, au grand chef Alvin Fiddler, aux Chiefs of Ontario et à la Nation Nishnawbe Aski à Ottawa pour souligner la mise en œuvre officielle de l'Accord final de l'Ontario sur la réforme du Programme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations dans toute la province. À compter d'aujourd'hui, le financement prévu dans l'accord commencera à être versé, pour soutenir les approches dirigées par les Premières Nations qui mettent l'accent sur la prévention, le soutien aux familles et l'amélioration des résultats pour les enfants.

Cet accord de 8,5 milliards de dollars marque une étape décisive vers des services dirigés par les Premières Nations, empreints de compassion et ancrés dans la culture, qui visent à renforcer les familles, à soutenir les enfants et à faire progresser l'autodétermination des Premières Nations pour les générations à venir. Son objectif est clair : réduire le nombre d'enfants des Premières Nations pris en charge, diminuer le nombre d'enfants entrant pour la première fois dans le système de prise en charge et permettre à davantage de familles de recevoir le soutien dont elles ont besoin avant qu'une crise ne survienne.

Représentant plus de 130 Premières Nations et près d'un quart de million de personnes -- dont plus de 60 000 familles --, les Chiefs of Ontario, en collaboration avec les 49 communautés nordiques de la Nation Nishnawbe Aski et leurs quelque 50 000 membres, ont célébré cette étape historique et le début de la mise en œuvre.

L'annonce s'est déroulée dans le respect des cérémonies et des traditions, reflétant à la fois la profonde signification culturelle de cette étape et la force du partenariat qui l'a rendue possible. Comme il s'agit du premier accord de ce type au Canada, le rassemblement a débuté par des cérémonies du tambour et de l'eau sous la direction d'un gardien du savoir, suivies de discours des dirigeants et des jeunes rendant hommage à l'engagement commun envers les enfants et les familles. Des cérémonies sacrées, notamment celles du calumet et du tambour, ont porté la voix, les responsabilités et les espoirs des communautés, affirmant ainsi une nouvelle voie tracée ensemble grâce au leadership des Premières Nations et au partenariat avec le Canada.

Cet accord historique donne aux familles davantage de souplesse et de poids dans l'élaboration de services ancrés dans la culture, soutenus par un financement souple qui privilégie la prévention et permet aux enfants de rester en sécurité au sein de leur famille et de leur communauté.

Alors que la mise en œuvre commence, cette étape importante marque le début d'une transition soigneusement planifiée qui se déroulera au cours des prochains mois, sous la direction des Premières Nations et en partenariat avec le Canada. Cette approche réfléchie favorise la continuité des soins tout en créant le temps et l'espace nécessaires pour que les communautés donnent vie à cette vision transformatrice en mettant en place de nouveaux modèles de financement et des programmes ancrés dans la culture, l'autodétermination et la force des familles des Premières Nations.

À l'avenir, le Comité de mise en œuvre de la réforme de l'Ontario deviendra le principal organe de gouvernance du Programme réformé des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations en Ontario; il assurera la supervision et la surveillance de sa mise en œuvre et formulera des recommandations au Canada.

Citations

« Aujourd'hui marque le début de la mise en œuvre de l'Accord définitif de l'Ontario sur les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations en Ontario, une avancée historique pour les Premières Nations de toute la région. Ce moment fait suite à des décennies de mobilisation et représente un tournant fondamental vers des approches dirigées par les Premières Nations et ancrées dans notre culture, qui privilégient la prévention, préservent l'unité familiale et affirment notre compétence en matière de prise en charge et de bien-être de nos enfants et de nos familles. Alors que la mise en œuvre commence, nous passons de l'engagement à l'action, sous la direction des Premières Nations qui guideront les travaux à venir. »

Abram Benedict, chef régional de l'Ontario

Chiefs of Ontario

« C'est un grand jour pour nos enfants, pour notre peuple et pour nos communautés. Nous sommes reconnaissants de pouvoir célébrer cette réalisation historique avec nos dirigeants, nos Aînés et nos jeunes. Depuis le début, ce travail a toujours visé à reconnaître la compétence inhérente des Premières Nations à prendre des décisions pour le bien-être de leurs enfants, et à leur fournir les fonds nécessaires pour le faire de manière non discriminatoire. Lorsque la Nation Nishnawbe Aski est intervenue, les communautés éloignées n'avaient pas de voix; elles ont dû faire plus avec moins pendant des décennies en raison de formules de financement discriminatoires.

Je suis très fier qu'aujourd'hui, nos communautés commencent à bénéficier de décennies de travail consacrées à l'élaboration d'un quotient d'éloignement, qui fournit un financement basé sur les besoins et reflétant le coût réel de la prise en charge de nos enfants, au sein de nos communautés. Depuis des années, nous affirmons qu'il ne faut pas attendre le changement, mais qu'il faut le provoquer. C'est ce que nous avons accompli aujourd'hui. »

Grand chef Alvin Fiddler

Nation Nishnawbe Aski

« Cette journée marque un tournant décisif dans les services à l'enfance et à la famille destinés aux Premières Nations de l'Ontario. Cet accord redonne aux Premières Nations le contrôle des services qui soutiennent leurs enfants, leurs familles et leurs communautés. Il remplace un système qui, trop souvent, séparait les enfants de leurs familles par un système conçu par les Premières Nations, pour les Premières Nations -- axé sur la prévention, la culture, l'unité familiale et de meilleurs résultats. Cela signifie moins d'enfants pris en charge, moins d'enfants entrant en prise avec les services pour la première fois, et plus d'enfants grandissant au sein de leur famille, de leur communauté, dans leur langue et leur culture […] Je tiens à remercier le chef régional de l'Ontario, Abram Benedict, le grand chef Alvin Fiddler, les Chiefs of Ontario, la Nation Nishnawbe Aski, ainsi que tous ceux et celles dont le leadership rend cette réforme historique possible. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

L'Accord final de l'Ontario prévoit plus de 900 millions de dollars par an pour les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations en Ontario. Une fois officiellement mis en œuvre, environ 158 millions de dollars de financement supplémentaire seront disponibles cette année pour les Premières Nations de l'Ontario et les prestataires de services à l'enfance et à la famille, en plus du financement que le Conseil des services aux Autochtones (SAC) fournit déjà aux Premières Nations de l'Ontario, comme le financement des services de prévention.

La mise en œuvre de l'Accord final de l'Ontario sera soutenue par une gouvernance conjointe entre les Premières Nations et le Canada, des mesures de responsabilisation et des processus de règlement des différends.

Le Comité de mise en œuvre de la réforme de l'Ontario est composé de huit membres, dont un représentant chacun des Chiefs of Ontario, de la Nation Nishnawbe Aski et du Canada, et cinq choisis par l'Assemblée des chefs de l'Ontario.

L'Accord fera l'objet de deux évaluations formelles du Programme au cours de sa mise en œuvre afin d'orienter les modifications nécessaires. Ces mesures garantissent que la mise en œuvre évoluera au fil du temps, en s'adaptant aux besoins des communautés.

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SOURCE Indigenous Services Canada

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