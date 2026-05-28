OTTAWA, ON, le 28 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, les Chiefs of Ontario et la Nation Nishnawbe Aski tiendront une cérémonie pour célébrer la mise en œuvre de l'Accord final de l'Ontario sur la réforme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations.

1) Cérémonie de la pipe sacrée

Date : Le vendredi 29 mai 2026

Heure : 11 h (HE)

Lieu : Édifice James Michael Flaherty

90, rue Elgin, 2e étage, Ottawa (Ontario)

Note : Cette cérémonie ne pourra faire l'objet d'aucun enregistrement vidéo, de diffusion en direct, de prise de photos ou de tournage.

2) Cérémonie et période de questions

Date : Le vendredi 29 mai 2026

Heure : 12 h 15 à 14 h (HE)

Lieu : Édifice James Michael Flaherty

90, rue Elgin, 2e étage, Ottawa (Ontario)

Remarques à l'intention des médias :

Les médias sont invités à arriver avant 11 h afin de disposer du temps nécessaire pour l'installation de leur matériel.

Les médias arrivant après 11 h ne seront admis dans la salle qu'après 12 h.

Les médias souhaitant participer virtuellement dans la période de questions sont priés de communiquer avec le service des Relations avec les médias de Services aux Autochtones Canada à l'adresse [email protected] pour obtenir le lien.

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SOURCE Indigenous Services Canada

Pour plus de renseignements (médias) : Livi McElrea, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]