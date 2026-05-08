OTTAWA, ON, le 7 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, tiendra une conférence de presse et une séance avec les médias afin de faire le point sur la mise en œuvre de l'Accord final de l'Ontario sur la réforme à long terme des services à l'enfance et à la famille.

Participation des médias :

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.

Date : Le vendredi 8 mai 2026

Heure : 10 h (HE)

Lieu :

Chambre des communes

Édifice de l'Ouest, foyer du 2e étage

111, rue Wellington,

Ottawa (Ontario)

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SOURCE Indigenous Services Canada

Pour plus de renseignements (médias) : Livi McElrea, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]