/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Gull-Masty tiendra une rencontre avec les médias au sujet de l'Accord final de l'Ontario sur la réforme à long terme du Programme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations/ English
Nouvelles fournies parIndigenous Services Canada
08 mai, 2026, 08:00 ET
OTTAWA, ON, le 7 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, tiendra une conférence de presse et une séance avec les médias afin de faire le point sur la mise en œuvre de l'Accord final de l'Ontario sur la réforme à long terme des services à l'enfance et à la famille.
Participation des médias :
Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.
Date : Le vendredi 8 mai 2026
Heure : 10 h (HE)
Lieu :
Chambre des communes
Édifice de l'Ouest, foyer du 2e étage
111, rue Wellington,
Ottawa (Ontario)
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SOURCE Indigenous Services Canada
Pour plus de renseignements (médias) : Livi McElrea, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]
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