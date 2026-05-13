OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 13 mai 2026 /CNW/ - Grâce à la prestation de soins enracinés dans le respect, la compassion et un lien profond avec les gens qu'ils servent, les infirmières et infirmiers transforment la santé de façon durable et significative. Dans les communautés des Premières Nations et des Inuit, les infirmières et infirmiers jouent un rôle clé dans la prestation de soins de santé en tant que fournisseurs de première ligne et partenaires de confiance qui accompagnent les patients à chaque étape de leur parcours de santé.

Aujourd'hui, l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones Canada, a annoncé les trois lauréates du Prix d'excellence en soins infirmiers de 2026 :

Kayla McCulloch, une infirmière résiliente des Premières Nations de Cold Lake qui intègre dans sa pratique un mélange de savoir autochtone et de médecine occidentale.

Joann Pye, une infirmière ingénieuse dont le dévouement tout au long de sa vie envers la population du Labrador a fait d'elle un pilier indispensable du système de santé de Nain.

Marcie Einarsson, une infirmière incroyable qui compte 33 ans d'expérience et qui se passionne pour l'amélioration de l'accès aux soins dans les communautés des Premières Nations.

Les infirmières et infirmiers des communautés inuites et des Premières Nations constituent le premier point de contact et une présence constante dans les soins de santé communautaires. Ces professionnels, y compris les lauréates de cette année, jouent un rôle central dans la promotion de la réconciliation en soins de santé en favorisant la confiance, en préconisant l'amélioration de l'accès et en appuyant des soins adaptés à la culture.

Par son dévouement et ses relations profondes au sein des communautés, le personnel infirmier aide à améliorer la santé et le bien-être des membres des Premières Nations et des Inuit tout en façonnant un avenir plus sain pour les générations à venir.

Citations

« Les lauréates de cette année illustrent l'impact profond que les infirmières et infirmiers ont sur la transformation des systèmes de santé. Leur travail reflète une vérité puissante : un changement significatif dans la santé commence par des relations de confiance et des solutions communautaires. Kayla, Joann et Marcie, merci de votre dévouement et félicitations pour ce prix bien mérité. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Les Prix d'excellence en soins infirmiers sont remis à trois lauréates au service des communautés inuites et des Premières Nations, soit une infirmière embauchée par Services aux Autochtones Canada, une infirmière embauchée par une communauté ou un gouvernement inuit et une infirmière embauchée par une Première Nation.

Ces catégories reflètent le mandat de Services aux Autochtones Canada pour la prestation de services infirmiers, où les soins sont prodigués dans les réserves des Premières Nations ou dans les communautés inuites, par l'entremise d'emplois directs ou d'ententes de financement.

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SOURCE Indigenous Services Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, [email protected]