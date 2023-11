Ces étudiantes et étudiants émérites à la maîtrise et au doctorat participent à des recherches d'envergure dans le domaine de la santé cardiaque et cérébrale.

TORONTO, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Cœur + AVC, de concert avec la Fondation Brain Canada et l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire des Instituts de recherche en santé du Canada (l'ISCR des IRSC), est heureuse d'annoncer les lauréates et lauréats des toutes premières bourses de fonctionnement pour les chercheurs noirs. L'objectif de ce programme de financement, lancé plus tôt cette année, est de promouvoir la représentation de la population noire dans le milieu de la recherche sur la santé cardiaque et cérébrale.

Toutes nos félicitations aux lauréats et lauréates :

Maîtrise :

Tyler Agyekum Université McGill Kennedy Ayoo Université de Toronto Daniel Deletsu Université McMaster Patrick Hewan Université York Jeremies Ibanga Université de l'Alberta Toluwanimi Faromika Université York CeAnn Marks Université York Juliana Nunes da Silva Réseau universitaire de santé Daniela Oboh Université de Calgary lfeoluwa (Favour) Olaoluwa Institut de recherche en santé mentale de l'Université d'Ottawa Samira Omar Université de Toronto Rachael Rowe Université de Toronto

Doctorat :

Anthonia Aina Université de Toronto Deborah Baiden Université de Toronto Ismalia De Sousa Université de la Colombie-Britannique Khady Diagne Université McGill Amirah-Iman Hicks Université McGill Ngozi Iroanyah Université York Ibrahim Khodabocus Université de l'Alberta

« Cœur + AVC est fière de soutenir un si grand nombre de scientifiques de talent qui se consacrent à la recherche sur la santé cardiaque et cérébrale au pays. Nous sommes ravis du grand nombre de candidatures admissibles reçues, déclare Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. Ces bourses contribueront à l'équité et à l'accessibilité des traitements et des soins pour les personnes touchées par les maladies du cœur et l'AVC à l'échelle nationale. »

« Nous avons l'immense plaisir d'annoncer les lauréates et lauréats des bourses de fonctionnement pour les chercheurs noirs. Ces bourses marquent une avancée importante dans la promotion de la diversité dans le domaine de la recherche sur la santé cardiaque et cérébrale, affirme Viviane Poupon, présidente et chef de la direction de la Fondation Brain Canada. Ce programme constitue un pas de plus vers une meilleure santé cérébrale pour tous, tout en favorisant l'inclusion et l'innovation. »

« Les IRSC s'engagent à renforcer les effectifs dans le domaine de la recherche en santé tout en tenant compte de diverses perspectives, une condition essentielle à la promotion d'une meilleure santé pour l'ensemble de la population, mentionne le Dr Brian H. Rowe, directeur scientifique de l'ISCR des IRSC. Les Instituts sont fiers et honorés de joindre leurs efforts à ceux de Cœur + AVC et de Brain Canada pour accroître les capacités des scientifiques noirs et de leurs communautés, et de promouvoir l'excellence en recherche dans toute sa diversité. »





Ces bourses pluriannuelles offrent du soutien financier à douze étudiantes et étudiants à la maîtrise pendant au plus deux ans et à un maximum de sept étudiantes et étudiants au doctorat pendant au plus trois ans. En réduisant les obstacles financiers, ces bourses permettent à des étudiantes et étudiants exceptionnels de se concentrer sur leurs études, d'entreprendre un programme de recherche et d'interagir avec des mentors dans le cadre de leur formation et de leur perfectionnement.

Le financement des bourses de fonctionnement pour les chercheurs noirs a été rendu possible grâce à la contribution du Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le gouvernement fédéral (par le biais de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada; les ISCR, l'organisme de financement fédéral sur la recherche en santé, et son Institut de la santé circulatoire et respiratoire; et de Cœur + AVC, chef de file des organismes de bienfaisance en santé au pays qui se concentre sur les maladies du cœur et l'AVC.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. En collaboration avec nos généreux donateurs et donatrices, partenaires et bénévoles, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. cœuretavc.ca @cœuretavc

À propos de la Fondation Brain Canada

La Fondation Brain Canada joue un rôle unique et inestimable en tant que coordonnateur national de ceux qui soutiennent et font progresser la recherche sur le cerveau. Le fait de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau permet de faire évoluer la prévention, le diagnostic, le traitement et les remèdes pour les maladies cérébrales, et ainsi d'améliorer les résultats en santé de l'ensemble de la population, tant au pays que dans le monde entier. Pour en apprendre davantage, visitez le braincanada.ca/fr @BrainCanada

À propos de l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire des IRSC

Aux Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), nous croyons que la recherche a le pouvoir de changer des vies. L'Institut de la santé circulatoire et respiratoire est l'un des 13 instituts virtuels des IRSC. Son rôle est de soutenir la recherche axée sur les causes, les mécanismes, la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement, les systèmes de soutien et les soins palliatifs en lien avec un large éventail d'affections associées aux maladies du cœur, des poumons, du cerveau (AVC), du sang ou des vaisseaux sanguins, ainsi qu'aux troubles du sommeil et aux soins intensifs. https://cihr-irsc.gc.ca/f/8663.html @CIHR_ICRH

