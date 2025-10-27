Panorama des régions du Québec : comment vont les régions et les MRC du Québec?

QUÉBEC, le 27 oct. 2025 /CNW/ - L'Institut de la statistique du Québec publie aujourd'hui le Panorama des régions du Québec (PDF), qui dresse un portrait des 17 régions administratives selon 7 thèmes : la démographie, le marché du travail, le PIB, le revenu disponible par habitant, les conditions de vie des familles, la santé et la culture. Une section spéciale est consacrée aux municipalités régionales de comté (MRC).

Le taux de chômage a peu varié en 2024

Variation annuelle du PIB aux prix de base, en dollars courants, régions administratives et ensemble du Québec, 2021 à 2023 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Valeur moyenne des résidences unifamiliales selon la typologie des MRC basée sur l’influence métropolitaine, exercice financier de 20251 des municipalités (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

Entre 2023 et 2024, le taux de chômage chez les personnes de 15 à 64 ans a légèrement augmenté au Québec, mais a peu varié dans la plupart des régions. En revanche, il s'est accru de façon significative dans les régions de la Capitale-Nationale, de Montréal, de l'Outaouais et du regroupement de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. Malgré sa récente hausse, le taux de chômage au Québec demeure inférieur à ce qu'il était au début des années 2000.

Ralentissement de la croissance du PIB dans la vaste majorité des régions

En 2023, la croissance du PIB aux prix de base en dollars courants a ralenti dans l'ensemble du Québec et dans toutes les régions, à l'exception de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue. Ces deux dernières régions enregistrent les plus fortes croissances du Québec, en raison notamment du secteur des mines.

Baisse du revenu médian après impôt des familles

Dans la quasi-totalité des régions, le revenu médian après impôt a fléchi en termes réels en 2023, tant pour les familles comptant un couple (avec ou sans enfants) que pour les familles monoparentales.

La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et la Côte-Nord ont enregistré les plus fortes baisses chez les familles comptant un couple. Du côté des familles monoparentales, le Nord-du-Québec, la Côte-Nord, et le Bas-Saint-Laurent sont les régions les plus touchées.

Situations démographique et économique contrastées entre les MRC des zones métropolitaines et celles éloignées des grands centres

Dans cette édition du Panorama de régions du Québec, une nouvelle typologie des MRC élaborée par l'ISQ permet de mieux saisir les dynamiques territoriales en présence selon certains indicateurs. Il en ressort, entre autres, que les deux tiers de la population québécoise résident dans des MRC situées dans des zones métropolitaines de grande ou de moyenne taille. De manière générale, ces MRC ont connu une forte croissance démographique au cours des dernières années, en plus d'afficher un taux de travailleurs supérieur à celui du Québec. En outre, les personnes qui résident dans ces territoires tendent à avoir un niveau de revenu plus élevé.

En revanche, la situation est bien différente dans les MRC en zones non métropolitaines, surtout celles qui sont éloignées ou très éloignées d'une zone urbaine ou métropolitaine. La croissance démographique y est globalement plus faible, voire négative dans certaines d'entre elles. La valeur moyenne des résidences unifamiliales y est bien en dessous de la valeur observée dans l'ensemble du Québec et la proportion de personnes en emploi, plus faible.

Le Panorama des régions du Québec présente les statistiques les plus récentes au moment de sa rédaction. Pour des données actualisées, veuillez consulter le site Web de l'Institut à statistique.quebec.ca.

À consulter aussi

Lire la publication complète (PDF)

Lire les portraits statistiques régionaux

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

Consulter le calendrier des diffusions à venir

S'abonner aux alertes courriel pour connaître les mises à jour de statistiques

SOURCE Institut de la statistique du Québec