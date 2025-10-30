La fréquentation muséale peine à retrouver son élan prépandémique

MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - En 2024, il y a eu 12,4 millions de visites dans les institutions muséales au Québec. Ce résultat est en hausse de 3 % par rapport aux 12,0 millions d'entrées de 2023, mais demeure inférieur de 11 % à la moyenne des années 2015 à 2019. La fréquentation des activités muséales offertes hors murs a atteint 0,9 M d'entrées en 2024, une baisse de 20 % par rapport à 2023 et de 33 % par rapport à la moyenne des années 2015 à 2019.

Fréquentation des institutions muséales1 selon le type de fréquentation, Québec, 2003 à 2024 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

C'est ce que révèle la publication La fréquentation des institutions muséales au Québec en 2024 de l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec. L'analyse présente les plus récents résultats annuels de fréquentation des musées, des centres d'exposition et des lieux d'interprétation.

Les musées de sciences toujours au sommet

Les musées de sciences, qui ont enregistré 3,9 millions d'entrées intra-muros (dans les institutions mêmes) en 2024, sont la seule catégorie dont les résultats sont supérieurs à la moyenne des années 2015 à 2019 (3,4 millions). Ces musées conservent leur statut de catégorie la plus fréquentée au Québec, malgré une baisse de 5 % de leur fréquentation par rapport à 2023 (4,1 millions).

Portrait régional

En 2024, la plupart des régions n'avaient pas encore retrouvé un niveau de fréquentation muséale comparable à la moyenne des années 2015 à 2019. Les pertes les plus importantes ont été observées dans les régions des Laurentides et de l'Outaouais, où le nombre d'entrées intra-muros a diminué respectivement de 40 % et de 27 %. On a aussi observé une diminution de l'achalandage dans les institutions muséales dans les régions de la Capitale-Nationale (- 21 %), de Laval (- 21 %), de Lanaudière (- 20 %), de l'Abitibi-Témiscamingue (- 17 %), du Centre-du-Québec (- 15 %), de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (- 12 %), de Chaudière-Appalaches (- 9 %) et du Saguenay-Lac-Saint-Jean (- 9 %).

À l'inverse, dans certaines régions, on a plutôt enregistré en 2024 une augmentation de la fréquentation muséale par rapport au niveau prépandémique de 2015 à 2019. C'est le cas en Mauricie, où le nombre d'entrées intra-muros a augmenté de 24 %, et dans la région de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec, où la hausse a atteint 18 %. Le nombre de visites est resté relativement stable dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de Montréal.

