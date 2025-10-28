PIB réel du Québec aux prix de base : hausse de 0,1 % en juillet 2025

QUÉBEC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - En juillet 2025, le produit intérieur brut (PIB) réel du Québec aux prix de base a augmenté de 0,1 % par rapport au mois précédent, après avoir diminué de 0,2 % en juin. C'est ce que nous apprend la publication Produit intérieur brut par industrie au Québec, juillet 2025 diffusée aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Augmentation de 0,8 % de la production de biens

Variation mensuelle du PIB1 du Québec (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Évolution du PIB réel par industrie au Québec (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Croissance cumulative1 du PIB réel au Québec (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

La production des industries de biens a augmenté de 0,8 % en juillet, après avoir reculé de 1,1 % au mois de juin. Cette hausse provient principalement du secteur de l'extraction minière, l'exploitation en carrière, et l'extraction de pétrole et de gaz (+ 9,2 %), et dans une moindre mesure, du secteur des services publics (+ 2,8 %) ainsi que du secteur de la construction (+ 0,8 %).

Recul de 0,1 % de la production de services

Le niveau de production des industries de services a diminué de 0,1 % en juillet, à la suite d'une hausse de 0,1 % en juin. La baisse en juillet vient principalement du commerce de gros (- 1,6 %). Les services professionnels, scientifiques et techniques (- 0,4 %), les arts, spectacles et loisirs (- 2,7 %) ainsi que les soins de santé et l'assistance sociale (- 0,2 %) ont aussi contribué à la baisse, mais dans une moindre mesure. À l'inverse, les secteurs des services d'enseignement (+ 0,9 %) et du transport et d'entreposage (+ 1,0 %) ont connu des hausses.

Cumul des sept premiers mois de 2025 : augmentation de 1,0 % du PIB réel du Québec

Pour les sept premiers mois de l'année 2025, le PIB réel du Québec est de 1,0 % supérieur à celui des mêmes mois de 2024. Les principaux secteurs ayant contribué à la hausse sont les services d'enseignement (+ 4,8 %), les services immobiliers et services de location et de location à bail (+ 1,9 %), le commerce de détail (+ 3,4 %), les soins de santé et l'assistance sociale (+ 2,0 %), ainsi que la finance et les assurances (+ 2,7 %). À l'opposé, le secteur de la fabrication a connu une baisse de 2,0 %.





PIB réel du Canada aux prix de base : hausse de 0,2 % en juillet 2025

Selon les informations publiées le 26 septembre 2025 par Statistique Canada, le PIB réel canadien aux prix de base a augmenté de 0,2 % en juillet, après avoir diminué de 0,1 % au mois de juin. La production des industries de biens a augmenté de 0,6 %, tandis que celle des industries productrices de services a connu une hausse de 0,1 %. Pour les sept premiers mois de l'année 2025, le PIB réel du Canada est de 1,4 % supérieur à celui des mêmes mois de 2024.

Produit intérieur brut réel par industrie 1 (variation en pourcentage)

2024 2025

Variation annuelle Variation mensuelle Variation

cumulative2

Juin Juillet Québec 1,3 - 0,2 0,1 1,0 Canada 1,7 - 0,1 0,2 1,4 1. Les niveaux du produit intérieur brut par industrie sont évalués aux prix de base en dollars enchaînés (2017), désaisonnalisés et annualisés.

2. Les sept premiers mois de 2025 par rapport aux mêmes mois de 2024. Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada.

