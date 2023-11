MONTRÉAL, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Les PME ont du mal à être compétitives dans le commerce en ligne face aux géants du Web, et certaines pratiques commerciales d'Amazon sur sa plateforme Marketplace ne font qu'exacerber le problème, selon un nouveau rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI). La situation pourrait empirer durant la saison du magasinage des Fêtes, puisqu'une majorité de consommateurs font la plupart de leurs achats dans les multinationales, en magasin ou en ligne, selon un autre rapport récent de la FCEI.

« Le commerce électronique permet aux PME de toucher une plus vaste clientèle, mais celles-ci ont de la difficulté à rivaliser avec les géants de la vente en ligne. De nombreuses PME qui tentent de se tailler une place en ligne n'ont d'autre choix que d'offrir leurs produits sur Amazon Marketplace, mais bon nombre d'entre elles affirment que les pratiques commerciales d'Amazon rendent la tâche encore plus difficile », déclare Michelle Auger, analyste principale des politiques aux Affaires nationales à la FCEI.

Environ la moitié (55 %) des propriétaires de PME ayant utilisé Amazon Marketplace ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de la plateforme. Ils se préoccupent notamment de la tarification complexe qu'Amazon exige pour y accéder et du manque de soutien du service à la clientèle.

Les propriétaires de PME qui utilisent la plateforme signalent qu'il arrive souvent que leurs produits figurent en bas des résultats de recherche et qu'ils n'ont aucun contrôle sur les décisions de remboursement. En plus des divers obstacles que les PME doivent surmonter pour générer des ventes en ligne, celles qui utilisent Amazon Marketplace disent n'avoir d'autre choix que d'accepter de réduire leurs bénéfices.

Les PME veulent que le marché numérique soit plus équitable

Environ la moitié (48 %) des propriétaires de PME trouvent que la croissance des géants du Web rend leur PME moins concurrentielle. Les frais de livraison empêchent également certaines PME (p. ex., les librairies indépendantes) de rester concurrentielles dans le marché numérique, car elles n'ont généralement pas le volume d'expédition des gros détaillants.

Le gouvernement fédéral devrait en faire plus pour assurer l'équité dans le marché numérique et ainsi favoriser la croissance et l'innovation des PME. La FCEI recommande à Ottawa :

de profiter de la révision en cours de la Loi sur la concurrence pour proposer des mesures qui protégeraient les PME contre les comportements inéquitables, voire anticoncurrentiels;

d'améliorer l'accessibilité des programmes comme le Programme canadien d'adoption du numérique (PCAN) pour faciliter la transition des PME vers les technologies numériques;

de mettre en œuvre des politiques qui allégeraient le fardeau réglementaire excessif des PME pour rétablir l'équilibre;

de collaborer avec Postes Canada pour offrir davantage d'options tarifaires aux PME afin qu'elles puissent tirer leur épingle du jeu dans le marché numérique.

Par ailleurs, Amazon, qui se présente comme un « allié des PME », pourrait prendre les mesures suivantes pour aider les PME à mener une juste concurrence sur sa plateforme.

Faire preuve de transparence concernant ses algorithmes de recherche et indiquer clairement aux PME comment optimiser la visibilité de leurs produits;

Réduire ses frais de service et améliorer ses services de soutien aux vendeurs;

Promouvoir activement et mettre en valeur les produits des PME.

Améliorer l'accès des PME à leurs propres données et analyses pour les aider à comprendre les tendances du marché, les préférences des clients et le paysage concurrentiel;

Créer un poste d'ombudsman ou une entité comme une commission pour simplifier et améliorer la résolution des plaintes de clients/propriétaires de PME.

« Il faut savoir que chaque dollar dépensé dans une PME permet de garder 0,66 $ dans l'économie locale, comparativement à 0,08 $ pour chaque dollar dépensé sur Amazon. La différence est énorme et montre que l'achat local profite à tout le monde. C'est pourquoi nous encourageons les consommateurs à acheter local, durant les Fêtes et toute l'année. C'est avantageux pour nos communautés », explique Michelle Auger, analyste principale des politiques de la FCEI et auteure du rapport.

Consultez le rapport Les défis de la concurrence à l'ère du numérique.

