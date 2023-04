Les PPAQ saluent le dévoilement du Plan directeur gouvernemental pour le développement de l'acériculture en forêt publique

LONGUEUIL, QC, le 18 avril 2023 /CNW/ - Après plusieurs mois d'attente, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) se disent satisfaits du dépôt du Plan directeur gouvernemental pour le développement de l'acériculture en forêt publique. Qualifiant les orientations stratégiques du Plan directeur de « bonne première étape », les PPAQ appellent les directions régionales du ministère des Ressources naturelles et des Forêts et les producteurs et productrices acéricoles à travailler ensemble et identifier de nouvelles superficies d'érablière à protéger afin de bien planifier le développement de l'acériculture en forêt publique sur le court, moyen et long terme.

« Après une rencontre d'urgence où les échanges ont été constructifs, nous avons obtenu des garanties claires de la part de madame Blanchette-Vézina. Ensemble, nous avons convenu qu'à partir de maintenant les mots d'ordre sont planification et respect du potentiel acéricole dans toutes les régions. Tous les partenaires doivent maintenant travailler dans le sens du développement de l'acériculture en forêt publique et dans un esprit de mixité des usages. C'est avec enthousiasme que nous poursuivrons nos discussions sur les questions qui demeurent en suspens avec l'industrie forestière et le ministère, sachant qu'un signal clair en faveur du développement acéricole a été envoyé aux autorités régionales de ce dernier », a expliqué Luc Goulet, président des PPAQ, lors d'une conférence de presse conjointe avec Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, à la Cabane à sucre d'la Bonaventure située Saint-Eugène-de-Ladrière.

Une première version du Plan d'action pour le développement de l'acériculture en forêt publique découlant du Plan directeur a également été présentée au public. Il précise les initiatives que prendra le ministère pour respecter ses engagements en matière de développement de l'acériculture en forêt publique. Les régions devront d'ailleurs retourner à la planche à dessin dans les prochains mois pour identifier de nouvelles superficies à court terme pour répondre au besoin de l'industrie du sirop d'érable. Précisons que le plan d'action se veut un outil dynamique et adaptable pour accompagner la croissance de la filière acéricole.

200 000 hectares toujours nécessaires pour l'avenir de l'acériculture

Dans l'objectif de permettre à l'acériculture de prospérer, la filière acéricole aura besoin d'ici 60 ans de 200 000 hectares d'érablière en forêt publique. Si le Plan directeur et son plan d'action donnent des outils pour y arriver, les superficies restent à identifier et les prescriptions de coupes permettant le maintien du potentiel acéricole à moyen et long terme restent à être implanté. C'est pourquoi les PPAQ persisteront dans leur travail afin de présenter les moyens disponibles pour permettre l'atteinte de cet objectif.

Par ailleurs, la ministre Blanchette-Vézina et son équipe se sont engagées à trouver un mécanisme afin de permettre le maintien des entailles déjà installées sur les érables d'un diamètre de 20 centimètres (huit pouces) dans les érablières en forêt publique, une demande importante de la filière qui permettra de sauver 1,8 million d'entailles. Autre bonne nouvelle pour les PPAQ, une table de concertation annoncée en 2022 commencera ses travaux prochainement afin de mieux harmoniser les pratiques des bureaux régionaux du ministère pour la gestion des dossiers acéricoles et permettre une concertation plus respectueuse des représentants locaux des producteurs et productrices de sirop d'érable.

Rappelons que le Plan directeur a fait l'objet d'une consultation publique en juillet 2022. À cette occasion, 1071 lettres de commentaires des producteurs et des productrices acéricoles ont été déposées sur le site Web de la consultation.

À propos des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et de la marque Érable du Québec

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de 13 300 acériculteurs et acéricultrices et de plus de 8 000 entreprises acéricoles. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans plus de 70 pays.

ppaq.ca - @AcericoleQc

Galerie photos

Dossier économique et statistiques acéricoles

SOURCE Producteurs et Productrices acéricoles du Québec

Renseignements: Demandes d'entrevue : Joël Vaudeville, Directeur des communications corporatives, 514 603-0728, [email protected]