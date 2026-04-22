Les PPAQ saluent le départ du ministre Jean-François Simard et demandent le respect de son entente pour le développement acéricole en forêt publique

LONGUEUIL, QC, le 22 avril 2026 /CNW/ - Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) accueillent avec optimisme la nomination de la députée de Duplessis, madame Katherie Champagne Jourdain, au poste de ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et saluent le départ de celui qui fut ministre en titre de ce portefeuille pendant quelques mois, monsieur Jean-François Simard.

« Le départ de Jean-François Simard est une bonne nouvelle. Il se fait dans un contexte où la tension est vive au Bas-Saint-Laurent entre l'industrie forestière et les producteurs de sirop d'érable, en raison d'un bris d'engagement envers la filière acéricole. La confirmation du ministre à son poste était impensable compte tenu de sa proximité décomplexée avec les industriels forestiers et de son refus d'honorer l'entente de principe intervenue avec les PPAQ en mai 2025. Rappelons que cette entente prévoit la mise en production acéricole de 50 000 nouveaux hectares d'érablière en forêt publique, dont 2 000 nouveaux hectares pour les projets à moyen terme du Bas-Saint-Laurent. Nous demandons à la nouvelle ministre responsable des Forêts de régler rapidement ce gâchis, de mettre en œuvre l'entente de principe dans sa globalité et de permettre à tous les intervenants concernés de tourner la page sur les derniers mois », explique Luc Goulet, président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.

Le Québec a besoin d'une ministre des Forêts, pas une ministre de l'Industrie forestière

Depuis quelques semaines, des industriels forestiers font des pieds et des mains dans le Bas-Saint-Laurent pour tenter de s'approprier les dernières superficies d'érablière en forêt publique. « Nous avons besoin d'une ministre des Forêts, pas une ministre de l'Industrie forestière. Nous espérons que madame Katherie Champagne Jourdain saura changer la culture de son ministère et nous lui demandons de se saisir elle-même du dossier du développement acéricole en forêt publique. Depuis trop longtemps, le ministère des Forêts a été une porte-tournante pour les seuls représentants des intérêts des industriels forestiers. La forêt québécoise est un milieu de vie, un patrimoine collectif et écologique, un levier économique et social qui doit soutenir des usages consensuels au sein de nos communautés. Nous souhaitons que chaque usager ait la place qui lui revient au regard de sa contribution à la société québécoise », ajoute monsieur Goulet.

Les PPAQ rappellent que l'acériculture demeure cantonnée à un statut précaire en forêt publique malgré l'importance de ses retombées économiques. La filière acéricole est en forte croissance; au cours des cinq dernières années, elle a permis de créer 2 000 nouvelles entreprises acéricoles. Les exportations de sirop d'érable en 2025 ont ramené 850 millions de dollars d'argent neuf au Québec. Et lorsqu'on compare la production de sirop d'érable avec la coupe de bois, on constate que l'acériculture engendre seize fois plus d'emplois, neuf fois plus de contributions au produit intérieur brut et vingt-six fois plus de revenus en taxes et impôts pour les gouvernements.

« Je félicite madame Champagne Jourdain pour sa nomination et lui offre l'entière collaboration des Producteurs et productrices acéricoles pour développer l'acériculture et valoriser les différents usages sur le territoire public. Nous espérons que l'arrivée d'une nouvelle ministre permettra une réconciliation entre le ministère des Forêts et les voix d'organisations et acteurs trop souvent négligés dans la gestion de nos ressources naturelles », conclut Luc Goulet.

À propos des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et de la marque Érable du Québec

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de plus de 8 400 entreprises acéricoles, qui exploitent un total de 55,5 millions d'entailles à travers le Québec. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans plus de 70 pays.

ppaq.ca - @AcericoleQc

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Dossier économique et statistiques acéricoles

SOURCE Producteurs et productrices acéricoles du Québec

Demandes d'entrevue : Joël Vaudeville, Directeur des communications corporatives, PPAQ, 514 603-0728, [email protected]