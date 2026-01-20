Émission de contingent 2025 - Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec annoncent que plus de 600 nouvelles entreprises acéricoles verront le jour

LONGUEUIL, QC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Après avoir annoncé l'émission de 7 millions de nouvelles entailles en juin 2025, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont procédé à la distribution de 4,9 millions d'entailles pour les projets admissibles situés en forêt privée. Grâce à ces nouveaux contingents, 611 nouvelles entreprises acéricoles démarreront leur activité d'ici les trois prochaines années.

« Nous sommes très heureux d'agrandir la famille des PPAQ! Avec une demande de sirop d'érable constamment à la hausse, cet ajout d'entailles est plus que bienvenu afin de nous permettre de renflouer la réserve stratégique et répondre aux besoins des différents marchés, se réjouit Luc Goulet, président des PPAQ. Je souhaite bon succès aux 611 nouvelles entreprises acéricoles! ».

En plus de ces démarrages, 1329 demandeurs auront la chance d'agrandir leur entreprise. Au total, 4,9 millions de nouvelles entailles seront mise en production d'ici 2028, ce qui représente une augmentation de la production moyenne de sirop d'érable de 17 millions de livres par année. À terme, les PPAQ regrouperont plus de 9000 entreprises.

Cette attribution d'entailles ne concerne que les demandes pour les érablières en forêt privée; les entailles en forêt publique seront octroyées au mois d'août 2026 afin de permettre dans l'intervalle l'identification de potentiels acéricoles sur les terres du domaine de l'État. Ainsi, 5,6 millions d'entailles étaient offertes en forêt privée alors que la balance sera disponible pour les projets d'entreprises en forêt publique. Puisque les 1940 projets admissibles ne cumulaient pas le total des entailles offertes, les demandes ont toutes été comblées en entier, atteignant un total de 4,9 millions d'entailles, et ce conformément au Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles.

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de 13 500 acériculteurs et acéricultrices et de plus de 8 400 entreprises acéricoles. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans plus de 70 pays.

