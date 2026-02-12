Coup d'envoi de la saison des sucres au Carnaval de Québec!

LONGUEUIL, QC , le 12 févr. 2026 /CNW/ - Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont profité de leur partenariat avec le Carnaval de Québec pour y lancer, hier soir, la saison des sucres 2026. En présence du président, Luc Goulet, du président de l'Union des producteurs agricoles, Martin Caron, de Bonhomme Carnaval, d'une centaine de producteurs acéricoles et des carnavaleux, ce fut l'occasion de célébrer l'érable avec le grand public et de mettre toute la lumière sur cet élément phare du patrimoine québécois.

Les administrateurs des PPAQ étaient heureux de donner le coup d'envoi à la saison des sucres 2026 en compagnie de Bonhomme Carnaval. (Groupe CNW/Producteurs et productrices acéricoles du Québec)

Pour la toute première fois, les PPAQ et leur marque Érable du Québec sont l'un des partenaires majeurs du Carnaval de Québec. Grâce à cette collaboration, la place George-V s'est transformée pour devenir la Place Érable du Québec, un site où les carnavaleux peuvent en apprendre davantage sur l'histoire, la production et les multiples facettes de l'érable.

« Il était clair pour les PPAQ que nous devions profiter de cette association avec le Carnaval et de ce site exceptionnel pour y tenir notre lancement de saison. Mais il était aussi évident pour les producteurs que le grand public devait prendre part à la fête. C'était notre façon de dire merci aux Québécois pour faire de l'érable leur produit chouchou et pour leur soutien envers les acériculteurs », s'est exclamé monsieur Goulet, lors de l'événement. Les PPAQ ont d'ailleurs offert la tire d'érable gratuitement aux personnes présentes afin que tous puissent lever bien haut leur bâton sucré pour souhaiter une bonne saison aux producteurs acéricoles.

Fiers de nos racines, confiants en l'avenir

C'est sous le thème « fiers de nos racines, confiants en l'avenir » que les producteurs et productrices acéricoles entameront cette nouvelle saison de production. Le lancement de saison des sucres 2026 clôt les célébrations du 35e anniversaire du Plan conjoint des producteurs acéricoles, coffre à outils de la mise en marché collective du sirop d'érable et principal responsable de la croissance de la filière acéricole, qui se sont déroulées de février 2025 à février 2026. « Quand on regarde le chemin parcouru, nous avons de quoi être fier au Québec. Jamais n'avons-nous eu autant d'entailles en production. Jamais n'avons-nous vendu autant de sirop d'érable. Pour la seule année 2025, on parle d'une augmentation de 15 % des exportations pour une valeur totale de 800 millions de dollars. Pour continuer sur cette lancée et poursuivre notre travail de développement de nos régions, nous devons avoir les moyens d'augmenter la production de sirop d'érable. Pour y arriver, le gouvernement du Québec doit mettre rapidement en application l'entente intervenue avec notre organisation au printemps dernier, qui prévoit la mise en production acéricole de 50 000 nouveaux hectares d'érablière en forêt publique », ajoute monsieur Goulet.

Une immersion dans le monde de l'érable

La Place Érable du Québec a tout pour faire vivre aux carnavaleux une expérience unique, éducative et interactive sur l'érable. Plusieurs activités y sont offertes : la Grande roue des couleurs, divers spectacles hommages, des animations pour la famille et des 5 à 7 Hitster sur la Scène Érable du Québec. De plus, un camion de rue et une cabane à sucre offrent aux carnavaleux de délicieux mets à l'érable pour se régaler. Finalement, le Sentier Érable du Québec permet aux visiteurs de découvrir les dessous de la production acéricole et les bénéfices de notre précieux or blond.

À propos des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et de la marque Érable du Québec

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de

plus de 8 400 entreprises acéricoles, qui exploitent un total de 55,5 millions d'entailles à travers le Québec. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans plus de 70 pays.

ppaq.ca - @AcericoleQc

Galerie photos

Dossier économique et statistiques acéricoles

SOURCE Producteurs et productrices acéricoles du Québec

Demandes d'entrevue : Joël Vaudeville, Directeur des communications corporatives, PPAQ, 514 603-0728, [email protected]