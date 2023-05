Les PPAQ poursuivent leur croissance et émettent 7 millions d'entailles

LONGUEUIL, QC, le 24 mai 2023 /CNW/ - En raison d'une forte demande des produits d'érable et d'une production 2023 en deçà des attentes, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) annoncent l'émission de 7 millions d'entailles. Cet ajout représentera à terme une production moyenne supplémentaire de plus de 22 millions de livres de sirop d'érable par année.

« Ce n'est pas le genre de décision que notre conseil d'administration prend à la légère. Une foule de facteurs sont pris en compte pour déterminer si de nouvelles entailles sont nécessaires avec toujours comme objectif la vitalité de l'ensemble de la filière acéricole. Après avoir évalué les résultats de notre agence de vente, l'état de la réserve stratégique de sirop d'érable, les besoins des acheteurs et transformateurs et la production des années précédentes, nous sommes venus à la conclusion qu'une augmentation de la production est nécessaire. Nous percevons un déséquilibre structurel entre l'offre et la demande dans les prochaines années et souhaitons ainsi le corriger », explique Luc Goulet, président des PPAQ qui rappelle l'importance de la prévisibilité de la disponibilité du sirop d'érable dans l'approvisionnement futur des marchés.

Les 7 millions d'entailles annoncées devront être installées au plus tard le 1er avril 2026. À terme, le Québec comptera un total de 58 millions d'entailles en exploitation.

Des réserves suffisantes pour compenser une récolte en deçà des attentes

L'enquête annuelle pilotée par le Groupe AGÉCO auprès des producteurs et productrices acéricoles révèle que la récolte du dernier printemps s'établit à 124 millions de livres de sirop d'érable pour une moyenne de production par entaille de 2,43 livres. La réserve stratégique mondiale de sirop d'érable compte 33 millions de livres. De leur côté, les acheteurs et transformateurs détiennent des stocks estimés à 65 millions de livres. Après une hausse des ventes de 147 millions (2020) à 180 millions (2021), 179 millions de livres ont été vendues par le biais de l'agence de vente des PPAQ en 2022.

« Les quantités de sirop d'érable en inventaire seront suffisantes pour compenser une récolte en dessous de la moyenne des dernières années et répondre à la demande des marchés, qui sont touchés par l'incertitude économique et l'inflation. L'ajout de 7 millions d'entailles au cours des trois prochaines années permettra de diminuer la pression de la demande sur les réserves et poursuivre nos efforts pour reconstituer graduellement nos stocks », précise monsieur Goulet.

L'enquête téléphonique du Groupe AGÉCO a été menée du 24 avril au 5 mai 2023 auprès d'un échantillon représentatif de propriétaires de 1270 entreprises acéricoles. Le degré de précision du sondage est de 4%, 19 fois sur 20.

À propos des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et de la marque Érable du Québec

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de 13 300 acériculteurs et acéricultrices et de plus de 8 000 entreprises acéricoles. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans plus de 70 pays.

