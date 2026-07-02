Les positions de financement des régimes de retraite canadiens à prestations déterminées ont augmenté au deuxième trimestre : Aon

TORONTO, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON), une entreprise de services professionnels de premier plan à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui que le ratio de capitalisation global des régimes de retraite canadiens associés à l'indice composé S&P/TSX a augmenté, passant de 111,4 % à la fin du dernier trimestre à 116,7 %, selon son outil de suivi des risques liés aux régimes de retraite.

L'outil de suivi des risques liés aux régimes de retraite d'Aon calcule l'état global de capitalisation sur une base comptable pour les sociétés de l'indice composé S&P/TSX qui offrent des régimes à prestations déterminées. Pour accéder à l'outil de suivi interactif d'Aon, qui fait le suivi de ces données depuis 2013, cliquez ici.

Voici les principales constatations pour le trimestre ayant pris fin le 30 juin 2026 :

Les actifs des régimes de retraite ont augmenté de 9,0 pour cent au cours du deuxième trimestre de 2026.

Le rendement des obligations à long terme du gouvernement du Canada a diminué de 12 points de base par rapport au taux du trimestre précédent, tandis que les écarts de taux ont diminué de 14 points. Cette combinaison a entraîné une baisse du taux d'actualisation de 26 points de base, à 4,58 %.

« Les marchés boursiers ont rebondi considérablement au deuxième trimestre », a déclaré Jason Malone, associé exécutif et chef de l'équipe investissement au Canada, Aon. « Ce redressement a plus que compensé l'augmentation du passif attribuable à la baisse des rendements des fonds de revenu fixe. Les régimes de retraite continuent de profiter de positions de financement saines, ce qui permet aux promoteurs d'explorer d'autres possibilités de réduction des risques. »

À propos d'Aon

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SOURCE Aon plc