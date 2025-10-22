QUÉBEC, le 22 oct. 2025 /CNW/ - La 2e édition du Salon Industriel de Terrebonne est maintenant lancée! Plus de 400 entreprises sont réunies sur 80 000 pieds carrés d'exposition au Centre Expo Terrebonne, prêtes à accueillir les visiteurs les 22 et 23 octobre. Technologies en action, démonstrations d'équipements, conférences d'experts : tout est en place pour deux journées riches en découvertes industrielles.

« Les Salons Industriels sont avant tout des rendez-vous humains. On y tisse des liens, on y partage des expériences et on y découvre des solutions concrètes pour faire avancer nos entreprises », affirme Éric Pageau, président du Groupe Pageau et promoteur des Salons Industriels.

Le Salon Industriel de Terrebonne s'impose comme le rendez-vous incontournable des secteurs industriels et manufacturiers du Québec. Donneurs d'ordres, gestionnaires, travailleurs spécialisés et professionnels de tous horizons s'y retrouvent pour faire le plein d'idées, rencontrer des fournisseurs de confiance et découvrir les tendances qui façonnent l'industrie de demain.

Ne manquez pas cette occasion! Les visiteurs de 16 ans et plus peuvent s'inscrire gratuitement dès maintenant en ligne sur le site officiel www.salonsindustriels.com ou directement sur place les 22 et 23 octobre.

À propos du Groupe Pageau

Fondé en 1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d'entreprises à rassembler autant les médias papier, numérique et physique, tant des domaines industriels, manufacturiers que routiers. Le Groupe Pageau est le promoteur des Salons Industriels à travers la province et l'éditeur du Magazine MCI.

