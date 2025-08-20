QUÉBEC, le 20 août 2025 /CNW/ - L'équipe des Salons Industriels est fière d'annoncer le retour du Salon Industriel de Terrebonne (SIT), qui se tiendra les 22 et 23 octobre 2025 au Centre Expo de Terrebonne pour une deuxième édition attendue. Véritable rendez-vous incontournable du secteur manufacturier québécois, l'événement réunira plus de 400 exposants et près de 5 000 visiteurs provenant des quatre coins du Québec.

Pendant deux jours, Terrebonne deviendra le centre névralgique de l'innovation industrielle, offrant une plateforme d'échanges unique sur les dernières avancées technologiques, les meilleures pratiques du secteur et les solutions concrètes pour améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises.

Une programmation riche et inspirante

Le SIT 2025 propose une programmation de conférences de haut niveau, animées par des experts reconnus du monde des affaires, de l'intelligence artificielle, la technologie et de l'entrepreneuriat.

Parmi les conférenciers vedettes, notons la présence de Pierre-Olivier Zappa, chef d'antenne à TVA et LCN et analyste spécialisé en économie, ainsi que de Me Sasha Ghavami, avocat et agent de joueurs de la NFL qui viendra parler de l'importance de la négociation en affaires.

Mercredi 22 octobre 2025

13h00 - Transformation numérique et IA générative : connectivité, données et agents autonomes - Intelligence Industrielle

14h00 - Passez de l'émerveillement à l'action : les étapes vers l'IA concrète et rentable! - Explor.Ai

15h00 - L'efficacité énergétique : Une opportunité à saisir - Hydro-Québec

16h00 - À quoi ressemblera le monde de demain ? - Pierre-Olivier Zappa

17h30 - Progiciels de gestion intégrés - ERP, Cloud, IoT , AI, BI - DE KOSSÉ ? Systèmes ERP démystifiés - Vokeso

Jeudi 23 octobre 2025

11h - Décarbonation des bâtiments industriels: vers un avenir bas-carbone - Altanergy Groupe

12h - Vos logiciels actuels vous freinent? Et si les agents IA et le vibe coding était la solution? - Open Mind

13h - Négocier, un plaisir et non un fardeau ! - Me Sasha Ghavami

14h30 - Minimiser le coût de vos projets avec les aides gouvernementales - KPMG

Le SIT 2025 s'annonce comme un catalyseur d'innovation et de progrès pour le secteur industriel et manufacturier. L'entrée est gratuite et donne accès à toutes les conférences et activités. Réservez votre place dès maintenant au www.salonsindustriels.com.

À propos du Groupe Pageau

Fondé en 1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d'entreprises à rassembler autant les médias papier, numérique et physique, tant des domaines industriels, manufacturiers que routiers. Le Groupe Pageau est le promoteur des Salons Industriels à travers la province et l'éditeur du Magazine MCI.

www.groupepageau.com

Renseignements : Éric Pageau, Président, Groupe Pageau, 1 800 387-3383, poste 4, [email protected]