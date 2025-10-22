/R E P R I S E --Invitation aux médias - Cérémonie d'ouverture du Salon Industriel de Terrebonne : L'innovation et le savoir-faire industriel québécois à l'honneur/

QUÉBEC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - L'équipe des Salons Industriels a le plaisir de vous convier à la cérémonie d'ouverture officielle du Salon Industriel de Terrebonne (SIT), qui se tiendra le mercredi 22 octobre 2025 au Centre Expo Terrebonne.

Cet événement inaugural, spécialement organisé pour les médias et les dignitaires de la région, marquera le lancement de cette deuxième édition tant attendue du Salon. Plus de 400 entreprises œuvrant dans les secteurs industriel, manufacturier et des grands travaux seront réunies pour faire découvrir leurs innovations, produits et solutions de pointe.

Pour l'occasion, nous aurons l'honneur d'accueillir M. Mathieu Traversy, maire de la Ville de Terrebonne, ainsi que nos précieux partenaires : le Centre d'expertise industrielle de Montréal, la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, la MRC Les Moulins, STIQ et la Ville de Terrebonne.

Date : 22 octobre 2025 Heure : 11 h 00 Lieu : Centre Expo Terrebonne

Visite VIP

Après la cérémonie, une visite VIP guidée du Salon sera offerte aux invités présents. Vous pourrez ainsi découvrir en primeur les nouveautés des exposants : équipements spécialisés, robotique, technologies de manutention et d'entretien, outillage, solutions numériques industrielles, sans oublier une impressionnante zone dédiée aux machines-outils.

Zone média

Le SIT 2025 s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur, un véritable catalyseur d'innovation et de croissance. Les représentants des médias sont invités à s'inscrire dès maintenant via notre site : www.salonsindustriels.com/zone-medias/.

À propos du Groupe Pageau

Fondé en 1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d'entreprises à rassembler autant les médias papier, numérique et physique, tant des domaines industriels, manufacturiers que routiers. Le Groupe Pageau est le promoteur des Salons Industriels à travers la province et l'éditeur du Magazine MCI.

Renseignements : Éric Pageau, Président, Groupe Pageau, 418 623-3383, poste 4, [email protected], www.groupepageau.com