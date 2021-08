Les Pontons Manitou procurent-ils la meilleure expérience sur l'eau? Tous les signes indiquent que oui

Innovant constamment pour donner aux plaisanciers de petits moments qui créent les meilleurs souvenirs, Manitou hausse la barre pour la puissance sur les modèles Manitou XT et LX de sport et de luxe, maintenant certifiés avec une puissance nominale maximale de 900 chevaux. Amenez vos amis pour la journée, faites-leur vivre une montée d'adrénaline comme nulle autre, que vous naviguiez sur un lac paisible ou que vous rebondissiez sur des vagues dans une chambre à air ou sur des skis.

L'avantage Manitou ne se limite pas à plus de puissance mais inclut la coque de la technologie V-Toon de Manitou. Au fur et à mesure que la vitesse augmente, la capacité naturelle de la coque à s'incliner gagne en importance, non seulement pour le confort, mais aussi pour la sécurité. Manitou a résolu cela en faisant plus que simplement ajouter un troisième flotteur sur la plateforme de ses pontons. Brevetée et ayant fait ses preuves, la technologie V-Toon de Manitou a été conçue pour optimiser la performance, en commençant par la taille et le positionnement précis du flotteur central. C'est ce positionnement précis ainsi que les virures de levage à angle positif en angle placées à l'intérieur et à l'extérieur du flotteur central créent une caractéristique semblable à un bouchain vif qui augmente la hauteur et la stabilité. Avec la bonne vitesse et l'angle de surface, un bateau s'aplanira ou se soulèvera jusqu'au sommet de l'eau. Cela signifie qu'une coque de performance Manitou que l'on retrouve sur les modèles VP et l'ensemble de maniabilité sport (SHP) vous permettra de négocier les virages comme une voiture de course sur la piste, offrant une meilleure stabilité et une meilleure maniabilité, et plus de contrôle.

Pour encore plus de contrôle et de tranquillité d'esprit, les plaisanciers peuvent ajouter un affichage Mercury® VesselView® en option, qui leur permet de surveiller les données du moteur et d'accéder à certaines commandes du moteur SmartCraft® grâce à une interface numérique intuitive. De plus, avec l'option de direction à levier de commande Mercury pour les commandes hors-bord (JPO), les manœuvres à basse vitesse sur un bateau Manitou équipé avec Mercury deviennent aussi faciles que de déplacer le levier de commande dans la direction que vous voulez. Le JPO offre une maniabilité sûre autour des quais et d'autres obstacles, que vous soyez un nouveau ou expérimenté.

De l'autre côté de la gamme, le Manitou Aurora LE 2022 offre encore plus de caractéristiques haut de gamme pour amuser toute la famille. Une fois le soleil couché, la fête peut se poursuivre toute la nuit. L'ensemble Premium Manitou Aurora LE, l'un des trois ensembles offerts pour ce modèle, comprend plus de lampes intérieures de courtoisie à DEL ainsi que des composants stéréo Fusion haut de gamme qui ajoutent une valeur exemplaire à un design déjà incroyable.

Pour un maximum d'audace qui correspond à votre personnalité, Manitou a rafraîchi ses palettes de couleurs sur tous ces modèles : les Aurora LE, LX et XT. Les modèles Manitou XT feront sûrement tourner les têtes sur l'eau et hors de l'eau avec de toutes nouvelles couleurs, y compris potion violette, chromaflair nacré, vert highland et zeste de citron.

Pour en savoir plus sur les bateaux pontons Manitou, y compris des renseignements techniques complets et un aperçu des forfaits et des nouvelles couleurs éblouissantes, visitez le site : www.manitoupontoonboats.com .

