Les pompiers et pompières de Saint-Sulpice ratifient leur première convention collective

SAINT-SULPICE, QC, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Les 24 membres du Syndicat des pompiers et pompières du Québec de la Municipalité de Saint-Sulpice, section locale 7192 affiliée au Conseil provincial du secteur incendie SPQ-SCFP, ont entériné à l'unanimité l'entente de principe intervenue avec l'employeur lors d'une assemblée générale tenue le 27 janvier dernier. La signature de leur toute première convention collective à la suite de leur syndicalisation en 2023 a eu lieu hier, à l'hôtel de ville de Saint-Sulpice.

Le contrat de travail qui s'étendra sur cinq ans, soit de 2024 à 2028, prévoit des augmentations salariales substantielles variant entre 17,16 % et 21,16 %, indexées selon l'IPC de la région de Montréal. Il comprend également plusieurs avancées significatives, notamment une compensation bonifiée pour la garde durant les jours fériés et les vacances de la construction, ainsi qu'une hausse des primes de repas et lors du remplacement du directeur incendie en cas d'absence, de maladie ou de vacances.

L'entente établit par ailleurs de nouvelles procédures pour la garde météo et améliore les modalités de rémunération liées à la formation, tant pour les participant(e)s que pour les formateurs(trices). Une banque d'heures dédiée aux personnes représentantes syndicales a aussi été créée.

« Nous sommes fiers que nos membres puissent maintenant bénéficier d'une toute première convention collective qui inclut des conditions de travail plus représentatives du secteur incendie », a déclaré Maxime Decelles, président de la section locale 7192. Celui-ci tient à remercier le comité de négociation ainsi que la représentante syndicale Rima Chébib pour leur soutien tout au long de ces pourparlers.

