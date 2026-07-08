Les pompiers et pompières de Montréal démontrent au parc Angrignon l'intensité de leur travail au quotidien

5e édition du Rendez-vous familial des pompiers, les 11 et 12 juillet, en marge du championnat canadien Firefit

MONTRÉAL, le 8 juill. 2026 /CNW/ - L'Association des pompiers de Montréal (APM) convie la population au parc Angrignon les samedi 11 et dimanche 12 juillet 2026, pour la 5e édition du Rendez-vous familial des pompiers. Les citoyens pourront y constater de près l'intensité, la rigueur et l'exigence physique du métier des pompier et des pompières.

L'événement débutera par une cérémonie d'ouverture le samedi 11 juillet à 10 h 45, marquant le lancement officiel des deux jours d'activités et du championnat canadien Firefit.

Le parc Angrignon accueillera pendant deux jours le championnat canadien Firefit, une compétition qui reproduit les gestes de sauvetage et de lutte contre les incendies exécutés en situation réelle d'urgence. Plus de 130 pompières et pompiers venus du Canada et des États-Unis s'y affronteront dans des épreuves individuelles et à relais exigeant force, endurance et sang-froid, les mêmes qualités mobilisées chaque jour dans les casernes montréalaises.

« Nos pompiers et pompières démontrent chaque jour ce qu'exige la protection des Montréalais. Pendant deux jours, le parc Angrignon devient la vitrine de cette réalité et du lien qui nous unit à la communauté que nous servons au quotidien. » a déclaré Chris Ross, président de l'Association des pompiers de Montréal.

Le public pourra assister à une simulation en direct de désincarcération automobile, une opération de sauvetage typique des interventions menées par les pompiers et pompières de Montréal, ainsi qu'à une exposition de camions de pompiers antiques retraçant l'histoire du service.

Des courses de 10 km, 5 km et 1 km, sanctionnées Bronze par Athlétisme Québec, sont offertes sur inscription. Les coureurs de tous niveaux pourront s'associer à cette initiative et côtoyer les pompiers et pompières sur le terrain qu'ils protègent.

Des activités familiales gratuites complètent la programmation : BBQ, jeux gonflables, maquillage pour enfants, caravane « Cours Saute Lance » et jeux géants. Le site sera ouvert de 9 h à 16 h, les deux jours, au parc Angrignon.

Le parc Angrignon est accessible par la station de métro Angrignon (ligne verte), avec stationnement disponible au 3500, boulevard des Trinitaires et accès par le boulevard de La Vérendrye.

Pour connaître le programme complet, visitez rdvpompiers.ca. Les inscriptions aux courses sont ouvertes au ms1inscription.com/RDVpompiersMTL2026.

À propos de l'Association des pompiers de Montréal (APM)

Fondée en 1918, l'Association des pompiers de Montréal (APM) représente près de 2 400 pompières et pompiers répartis dans 67 casernes à travers l'agglomération montréalaise. Elle défend les droits, la santé et la sécurité de ses membres, tout en jouant un rôle actif dans la vie communautaire.

SOURCE Association des pompiers de Montréal

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