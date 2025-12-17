38e grande distribution de paniers de Noël: mobilisation de l'Association des Pompiers de Montréal pour les familles montréalaises

MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - En cette période où le coût de la vie augmente considérablement, les pompières et pompiers de Montréal se sont de nouveau mobilisés pour distribuer des paniers remplis de denrées et de jouets à près de 1 300 familles. Cette grande campagne annuelle de don offre un moment de répit aux ménages les plus fragilisés et permet à des enfants partout à Montréal de vivre un temps des Fêtes un peu plus léger.

En 2025, la campagne permettra d'offrir un total de 1 266 paniers à des ménages montréalais, soit 566 grands paniers destinés aux familles, 200 petits paniers offerts à des familles de deux personnes et 500 paniers pour des personnes seules. Chacun des grands paniers, d'une valeur de 470 $, sera livré à domicile par des pompiers en congé ou à la retraite qui, à l'image des lutins du père Noël, prendront la route pour apporter un peu de magie à ceux qui en ont besoin.

« C'est une grande fierté de pouvoir compter sur des pompiers et des pompières qui vont au-delà de leur travail pour tendre la main aux familles plus vulnérables. Leur engagement social et communautaire est un reflet de cette solidarité montréalaise si importante pour mon administration. Je remercie sincèrement l'Association des pompiers de Montréal pour cette initiative annuelle essentielle, qui soutient celles et ceux qui en ont le plus besoin », a indiqué Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal.

« La collecte des dons dans les rues de Montréal et la distribution de paniers et de jouets sont une tradition de longue date pour notre Association. Chaque jour, nos pompières et pompiers sont sur le terrain, en contact direct avec les Montréalaises et les Montréalais, et ils voient de près la vulnérabilité qui existe dans nos quartiers. Être au service de la population, c'est aussi se mobiliser pour que le temps des Fêtes soit un peu plus doux pour les plus vulnérables. Au fil des ans, ce sont plus de 40 000 familles qui en ont bénéficié », a déclaré Chris Ross, lieutenant et président de l'Association des pompiers de Montréal.

« Nous avons été ravis lorsque l'Association des pompiers de Montréal nous a contactés pour venir les aider, affirme René Masson, vice-président principal et chef des opérations et des finances au sein des Alouettes de Montréal. Notre organisation s'implique dans la communauté le plus possible au cours de l'année et il devient impératif d'être encore plus présents durant la période des Fêtes. Nous sommes heureux de pouvoir distribuer des sourires aux gens qui en ont besoin et le faire avec des pompiers nous rend extrêmement fiers. Ils travaillent au quotidien pour les citoyens et ne reçoivent pas toujours la valorisation qui leur revient. »

Cette opération est possible grâce à la participation de pompiers, de bénévoles, des pompiers auxiliaires de Montréal et du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), ainsi que la contribution de plusieurs commanditaires, dont la Caisse Desjardins du Réseau municipal, le cabinet de courtiers d'assurances Burrowes et Olymbec.

À propos de l'Association des pompiers de Montréal (APM)

Fondée en 1918, l'Association des pompiers de Montréal (APM) représente près de 2 400 pompières et pompiers répartis dans 67 casernes à travers l'agglomération montréalaise. Elle défend les droits, la santé et la sécurité de ses membres, tout en jouant un rôle actif dans la vie communautaire. L'APM est fière de soutenir, depuis plus de 35 ans, la distribution annuelle des paniers de Noël pour les familles vulnérables de Montréal, une tradition de solidarité qui reflète l'engagement de ses membres envers la population.

