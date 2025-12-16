Avis média - Distribution annuelle de paniers de Noël de l'Association des pompiers de Montréal

MONTRÉAL, le 16 déc. 2025 /CNW/ - L'Association des Pompiers de Montréal invite les médias le mercredi 17 décembre, dès 7 h, pour le coup d'envoi de sa grande distribution annuelle de paniers de Noël et de jouets neufs.

Les médias sont invités à joindre l'événement qui se tiendra en deux parties, avec plusieurs invités de marque dont la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada et des joueurs des Alouettes de Montréal.

Date : Mercredi 17 décembre 2025

De 7 h à 11 h à l'entrepôt de jouet pour la distribution en présence de Cole Spieker et Nick Callender, joueurs des Alouettes de Montréal Lieu : Entrepôt OLYMBEC - 15 300, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1A 3P9

à l'entrepôt de jouet pour la distribution en présence de Cole Spieker et Nick Callender, joueurs des Alouettes de Montréal Dès 15 h 30 pour le coup d'envoi officiel de la distribution des paniers de Noël dans l'arrondissement de Ville-Marie, avec la mairesse Soraya Martinez Ferrada. Celle-ci distribuera des paniers à des familles dans un camion de pompiers en compagnie de Chris Ross, lieutenant et président de l'Association des pompiers de Montréal. Lieu : Caserne 19 - 2000, avenue de Lorimier, Montréal (Québec) H2K 4N9

pour le coup d'envoi officiel de la distribution des paniers de Noël dans l'arrondissement de Ville-Marie, avec la mairesse Soraya Martinez Ferrada. Celle-ci distribuera des paniers à des familles dans un camion de pompiers en compagnie de Chris Ross, lieutenant et président de l'Association des pompiers de Montréal.

Cette tradition annuelle permettra de distribuer près de 1 300 paniers à des ménages vulnérables de la métropole, à l'approche des Fêtes. Les médias pourront capter des images du départ des équipes sur le terrain et réaliser des entrevues avec le président de l'Association, Chris Ross, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, les joueurs des Alouettes ainsi que les responsables de la campagne.

SOURCE Association des pompiers de Montréal

Personnes-ressource médias : Daniel Tran , [email protected], 514-686-8299 ; Philippe Bédard-Gagnon, [email protected], 438-879-2295