AVIS MÉDIA - Le parc Angrignon devient le terrain d'exercice des pompiers et des pompières de Montréal et du Canada

MONTREAL, le 8 juill. 2026 /CNW/ -

Quoi : 5e édition du Rendez-vous familial des pompiers, en marge du championnat canadien Firefit

Quand : Samedi 11 et dimanche 12 juillet 2026, de 9 h à 16 h

Cérémonie d'ouverture : Samedi 11 juillet, 10 h 45

Où : Parc Angrignon, Montréal - accessible par la station de métro Angrignon (ligne verte); stationnement au 3500, boulevard des Trinitaires, accès par le boulevard de La Vérendrye

Opportunités médiatiques

Cérémonie d'ouverture, samedi 11 juillet à 10 h 45

Compétition Firefit du championnat canadien : plus de 130 pompiers et pompières du Canada et des États-Unis exécutant, sous chronomètre, les gestes réels de sauvetage et de lutte contre l'incendie

Simulation en direct de désincarcération automobile, reproduisant une intervention de sauvetage typique

Exposition de camions de pompiers antiques

Courses de 10 km, 5 km et 1 km sanctionnées par Athlétisme Québec

Entrevues disponibles sur place avec Chris Ross, président de l'Association des pompiers de Montréal, sur la réalité et l'intensité du métier

Activités familiales : BBQ, jeux gonflables, maquillage pour enfants, caravane « Cours Saute Lance », jeux géants

Entrevues : Disponibles sur place, ou sur demande préalable

SOURCE Association des pompiers de Montréal

Contact : Relations médias : Daniel Tran (Casacom), [email protected], (514) 686-8299; Renseignements généraux : [email protected], (514) 527-9691