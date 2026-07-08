AVIS MÉDIA - Le parc Angrignon devient le terrain d'exercice des pompiers et des pompières de Montréal et du Canada
Nouvelles fournies parAssociation des pompiers de Montréal
08 juil, 2026, 06:00 ET
MONTREAL, le 8 juill. 2026 /CNW/ -
Quoi : 5e édition du Rendez-vous familial des pompiers, en marge du championnat canadien Firefit
Quand : Samedi 11 et dimanche 12 juillet 2026, de 9 h à 16 h
Cérémonie d'ouverture : Samedi 11 juillet, 10 h 45
Où : Parc Angrignon, Montréal - accessible par la station de métro Angrignon (ligne verte); stationnement au 3500, boulevard des Trinitaires, accès par le boulevard de La Vérendrye
Opportunités médiatiques
- Cérémonie d'ouverture, samedi 11 juillet à 10 h 45
- Compétition Firefit du championnat canadien : plus de 130 pompiers et pompières du Canada et des États-Unis exécutant, sous chronomètre, les gestes réels de sauvetage et de lutte contre l'incendie
- Simulation en direct de désincarcération automobile, reproduisant une intervention de sauvetage typique
- Exposition de camions de pompiers antiques
- Courses de 10 km, 5 km et 1 km sanctionnées par Athlétisme Québec
- Entrevues disponibles sur place avec Chris Ross, président de l'Association des pompiers de Montréal, sur la réalité et l'intensité du métier
- Activités familiales : BBQ, jeux gonflables, maquillage pour enfants, caravane « Cours Saute Lance », jeux géants
Entrevues : Disponibles sur place, ou sur demande préalable
SOURCE Association des pompiers de Montréal
Contact : Relations médias : Daniel Tran (Casacom), [email protected], (514) 686-8299; Renseignements généraux : [email protected], (514) 527-9691
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