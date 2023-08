Les pompiers et pompières de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier signent

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, QC, le 2 août 2023 /CNW/ - La trentaine de pompiers et pompières ainsi que les lieutenant(e)s du Service d'incendie de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dans la région de la Capitale nationale, ont un nouveau contrat de travail. Celui-ci a été signé avant-hier par les représentant(e)s du syndicat et de la Municipalité.

La nouvelle convention collective est d'une durée de cinq ans. La précédente était échue depuis le 31 décembre 2022. L'enjeu principal de cette négociation était la rémunération. Les parties ont négocié des hausses salariales globales de 16 % sur cinq ans ainsi que quelques gains normatifs. De plus, un taux salarial unique a été mis en place pour tous les membres.

« Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. Chapeau à notre conseillère du SCFP, Marie-Lou Leclerc, qui a fait du solide travail ! Je suis également fier de tout le travail fait par notre exécutif syndical. Avec cette entente, la population de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pourra compter sur un service d'incendie encore plus efficace », a affirmé Vincent Delisle, président Association des pompiers et des pompières SCJC, section locale 7141.

Avec cette autre signature, le SCFP renforce son secteur incendie, lequel a été créé lors du dernier congrès de l'organisation syndicale en mai dernier. Actuellement, des milliers de pompiers et pompières du Syndicat des pompiers et pompières du Québec (SPQ) sont en cours d'intégration au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 1 877 membres dans le secteur incendie, principalement des pompiers et pompières. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Service des communications, 514 802-2802 - [email protected].