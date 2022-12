MONTRÉAL, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Conscients plus que jamais de la précarité de centaines de familles montréalaises aux prises avec les ravages de l'inflation, et des conditions économiques difficiles, les 2400 pompiers de Montréal relancent avec un enthousiasme peu commun leur campagne des paniers de Noël qui a été passablement bouleversée ces deux dernières années par la pandémie étant privés, en 2020 et 2021, des contacts personnalisés et directs avec les familles bénéficiaires.

Pompières, pompiers et bénévoles s’activent à composer des paniers de denrées qui seront appréciées des 800 familles qui seront visitées les 17 et 20 décembre prochains par les pompiers de Montréal. (Groupe CNW/Association des pompiers de Montréal)

Cette 35e édition comprendra, cette année encore, une vaste collecte populaire de financement dans les rues de la Métropole, particulièrement aux grandes intersections, où les pompiers amasseront jusqu'au 24 décembre, veille de la fête de Noël, les dons des citoyens qui participeront ainsi à la confection des paniers de victuailles qui seront assortis des jouets et qui seront offerts aux enfants d'au moins 800 familles dans le réel besoin. « Plus que jamais, la solidarité avec ces familles est nécessaire, pour ainsi dire essentielle, et le travail d'équipe est l'une des clés permettant de parvenir à soulager ces familles aux prises, soit de façon chronique, avec un état de pauvreté quasi systémique ou avec un épisode passager d'indigence attribuable à de malheureux incidents de la vie ainsi qu'à des facteurs extérieurs incontrôlables » a dit le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross. Pour celui-ci, le visage de la pauvreté change d'année en année à Montréal, faisant, de toute évidence, des ravages souvent là où on ne soupçonne pas qu'elle puisse même exister.

Ce dernier a poursuivi en indiquant qu'une première livraison aura lieu le samedi 17 décembre pour quelque 250 familles qui recevront de plus petits paniers livrés par les pompiers eux-mêmes, tandis que 550 autres familles, avec deux enfants et plus, recevront de plus gros paniers d'une valeur de 340$ qui seront livrés, eux, le 20 décembre. Chaque enfant de 13 ans et moins recevra un cadeau tandis que les 14 et 15 ans recevront une carte-cadeau de 25$. Pour les pompiers, Et cela est sans compter les aides et contributions qui seront faites à 5 organismes voués à venir en aide aux démunis dans plusieurs milieux.

L'Association des Pompiers de Montréal est consciente que cette 35e édition ne pourrait être de cette envergure sans la généreuse contribution de nombreux partenaires et commanditaires du secteur privé qui soutiennent ainsi, bon an mal an, les bénévoles, le coordonnateur et les membres du Comité des paniers de Noël. L'Association adresse un merci tout particulier aux bénévoles du 202 Dépôt d'ateliers des Forces armées canadiennes de Longue-Pointe, partenaire depuis quelques décennies du projet des jouets de Noël.

Monsieur Ross a conclu en rappelant que le Comité des paniers de Noël des pompiers de Montréal est un organisme sans but lucratif qui s'assure que 100 % des montants recueillis auprès du public et d'autres sources sont directement alloués à l'achat de denrées alimentaires pour la confection de paniers de Noël, et ce, au bénéfice de centaines de familles économiquement faibles de l'île de Montréal.

