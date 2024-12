MONTRÉAL, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Habitué.e.s d'être des soldats et des héros du feu, les pompières et pompiers de Montréal se transformeront en héros de la solidarité sociale au cours des prochaines semaines pour soulager les besoins criants de centaines de familles et de personnes seules vivant dans une situation de précarité économique souvent extrême.

À l’instar de leurs confrères et consoeurs des autres casernes du SIM, les pompières et pompiers de la caserne 55 de Pointe-Claire ont investi les grandes artères de la métropole pour recueillir les dons du public. (Groupe CNW/Association des pompiers de Montréal) Même les tout-petits participent à ce grand effort collectif! (Groupe CNW/Association des pompiers de Montréal)

Ceux-ci vont récolter des sommes importantes auprès du public montréalais jusqu'au 24 décembre, en marge de leur grande campagne de collecte de rues qui se déroulera, aux heures de pointes, aux grands carrefours des artères du territoire montréalais. Une nouveauté s'ajoute cette année à cette grande initiative humanitaire, soit la possibilité de faire un don, en ligne, via la plateforme Zeffy, sur le site web du Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal : Campagne des Paniers de Noël de l'Association des Pompiers de Montréal

Toutes les sommes sont entièrement réinvesties dans l'achat de denrées alimentaires et de cadeaux destinés aux enfants de centaines de familles montréalaises et des personnes seules dont les besoins sont criants. « 100% de dons recueillis sont remis à la communauté : nos membres donnent généreusement de leur temps et notre association financent tous les frais administratifs », a dit le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross. Celui-ci a précisé que les pompiers viendront en aide, cette année, à plus de 1500 familles, dont plusieurs recevront le 18 décembre prochain plus de 400$ en denrées alimentaires et des cadeaux pour les enfants. Saluant le fait que Noël est avant tout le temps du partage, monsieur Ross a ajouté que le succès est largement attribuable à l'implication active de partenaires, à commencer par le Service de sécurité-incendie de Montréal (SIM), la Caisse Desjardins du Réseau municipal, le cabinet de courtiers d'assurances Burrows, ainsi que la firme de location immobilière Olymbec.

Le président de l'Association a de plus souligné que toutes les 67 casernes du territoire montréalais sont mises à contribution en acceptant de recevoir des jouets neufs que les citoyens souhaitent offrir aux petits et aux ados des familles sélectionnées. Suffise que les citoyens les déposent dans la caserne de leur secteur, en prenant soin d'indiquer le groupe d'âge et le sexe auquel ils s'adressent, si toutefois ceux-ci sont déposés dans un emballage-cadeau.



Enfin, monsieur Ross a soutenu que, depuis les débuts de cette longue tradition populaire qui fait la fierté des pompiers, ce sont plus de 40 000 familles qui ont reçu l'aide des pompiers qui ont ainsi réussi, année après année, à faire briller contre toute attente, l'esprit des Fêtes!

Source : Chris Ross, président

Association des Pompiers de Montréal

SOURCE Association des pompiers de Montréal

Contact : Alexandre Dumas, 514-898-4636 (cellulaire), [email protected]