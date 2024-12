MONTRÉAL, le 18 déc. 2024 /CNW/ - C'est avec des étoiles dans les yeux et des sourires de joie et de reconnaissance que les membres de 1300 familles ont accueillis, aujourd'hui, les pompiers de Montréal et les bénévoles qui se sont transformés en Père Noël pour apporter autant de paniers de victuailles débordant de nourriture et des jouets qui transformeront durant le Temps des Fêtes la vie des grands et petits des familles qui, autrement, n'auraient pu célébrer dignement ce temps de réjouissances. Parmi celles-ci, 569 familles, qualifiées d'importantes, comptent de 3 à 11 personnes.

« Il était important pour nous d'apporter ce réconfort essentiel aux centaines de familles qui vivent, en ces temps d'incertitude économique, des moments difficiles en raison, soit d'une perte d'emploi, de la maladie ou d'une situation économique temporaire terriblement éprouvante » a dit le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross, pour qui les pompiers n'hésitent jamais à mettre la main à la pâte pour soulager et atténuer, ne serait-ce que temporairement, les épreuves que vivent ces familles montréalaises.

Ce sont des paniers de nourriture valant 470 $ qui ont été remis aux familles et qui sont tous assortis d'un traditionnel dindon; symbole culinaire du traditionnel dîner de Noël.

« Les pompières et pompiers de Montréal se transforment en ce Temps des Fêtes en héros de la solidarité sociale contribuant le plus possible à soulager les besoins criants de centaines de familles et de personnes seules vivant dans une situation de précarité économique souvent extrême » a souligné, pour sa part, le responsable de la campagne, le pompier Jonathan Charlebois qui a précisé que les citoyens-donateurs pouvaient continuer à participer à cet effort collectif jusqu'en fin décembre, mais, en ligne, sur le site de sociofinancement du Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal : Campagne des Paniers de Noël de l'Association des Pompiers de Montréal, accessible via la plateforme Zeffy.

Enfin, le président de l'Association a remercié les pompiers, les bénévoles, les pompiers auxiliaires de Montréal et les commanditaires, le Service de sécurité-incendie de Montréal (SIM), la https://www.linkedin.com/company/service-de-s%C3%A9curit%C3%A9-incendie-de-montr%C3%A9al/Caisse Desjardins du Réseau municipal, le cabinet de courtiers d'assurances Burrows, ainsi que la firme de location immobilière Olymbec pour leur contribution inestimable et leur engagement indéfectible envers cette grande initiative des pompiers qui a permis, au fil des dernières décennies, de redonner sourire et courage à plus de 40 000 familles.

