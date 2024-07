MONTRÉAL, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Du plaisir à volonté, des épreuves sportives familiales et individuelles, des jeux gonflables et un Barbecue gratuit (11 h à 15 h) attendent des milliers de visiteurs adultes et enfants au parc Angrignon qui prend des allures de grande fête populaire, à l'occasion du Rendez-vous familial des pompiers de Montréal qui sera marqué tout au long du weekend par le fameux Championnat canadien Firefit qui mettra en compétition samedi et dimanche, de 10 h 45 à 16 h, plus de 250 pompiers venus de partout au Canada. Ceux-ci rivaliseront d'endurance dans diverses épreuves individuelles et à relais exigeant force et habileté.

De nombreuses activités ludiques pour petits et grands, BBQ gratuit et plaisir garanti, ces 20 et 21 juillet au Rendez-vous familial des pompiers de Montréal au parc Angrignon dans le sud-ouest de Montréal. (Groupe CNW/Association des pompiers de Montréal)

« Cet événement, avec ses épreuves du Firefit, témoigne généreusement de la volonté de fer des pompiers face aux situations à risque et aux drames touchant les citoyens pour la sécurité desquels ils sont sans conteste disposés à tout déployer, souvent même au péril de leurs propres vies » a dit le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross, en saluant la force mentale, la rigueur, l'expertise et le sens du devoir des pompiers montréalais.

Parmi les démonstrations spectaculaires au programme, la simulation de désincarcération d'accidentés de la route prendra place, ce samedi, dès 13 h, et démontrera à quel point les pompiers jouent un rôle de premier plan dans le sauvetage et l'intervention de première ligne.

Les enfants pourront avoir accès à un parcours miniature de pompiers, à des jeux gonflables, une exposition de camions de pompiers antiques ainsi qu'à des ateliers de maquillage et à une foule d'autres activités ludiques. « Ce rendez-vous familial prend, en cette 3e édition, des allures de véritable tradition montréalaise qui gagne toujours en popularité, d'année en année », a poursuivi Chris Ross pour qui cette grande fête populaire est pour les pompiers montréalais l'occasion d'un grand partage leur permet d'afficher leur parti pris inconditionnel pour la sécurité de la population de la métropole.

Le grand défi Firefit clôturera ce weekend de célébrations. Dans des épreuves à relais, mettant en action directe des équipes de 3 à 5 pompiers participants forceront l'escalade d'une tour de 5 étages avec une longueur de boyau de 45 livres à l'épaule, exigeant le déplacement d'une lourde poutre d'acier de 165 livres, et une course autour de bornes-fontaines sur une longueur de 140 pieds avec une lance chargée d'eau transportée sur une distance de 75 pieds. L'ultime et suprême effort consistera, en fin de parcours, à extirper un mannequin de 175 livres d'une situation périlleuse, sur une distance de 100 pieds.

Plusieurs élu.e.s de Projet Montréal et de l'Opposition officielle à l'hôtel-de-ville s'affronteront, vendredi 19 juillet à compter de midi, lors d'une épreuve de course à relais en équipe du Firefit.

Ces célèbres compétitions canadiennes mieux connues sous l'appellation de FireFit Championships seront le point culminant de ce grand weekend de fête populaire.

SOURCE Association des pompiers de Montréal

Source : Chris Ross, président - Association des Pompiers de Montréal, Rendez-vous familial des pompiers de Montréal; Contact : Alexandre Dumas, 514-898-4636 (cellulaire), [email protected]